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ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
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22:17 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/siriya-1975830908.html
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:17
2024-10-01T22:17
в мире
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сирия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*" (обе запрещены на территории РФ) зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки.* Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии

Игнасюк: ВКС России нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков в Сирии

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*" (обе запрещены на территории РФ) зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки.
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Вчера, 21:24
* Террористические организации, запрещенные в России.
 
В миреРоссияСирияЭт-ТанфВоздушно-космические силы России
 
 
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