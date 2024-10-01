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ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 01.10.2024
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:17
2024-10-01T22:17
2024-10-01T22:17
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*" (обе запрещены на территории РФ) зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки.* Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков в Сирии
Игнасюк: ВКС России нанесли удары по трем пунктам базирования боевиков в Сирии