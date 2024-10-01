https://ria.ru/20241001/siriya-1975636591.html

В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ

В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ

Три человека погибли, девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:47

2024-10-01T03:47

2024-10-01T04:58

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.Ранее телевидение сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы."Примерно в 2.05 израильский противник начал воздушную агрессию с использованием военных самолетов и беспилотников со стороны оккупированных сирийских Голан, атаковав ряд точек в городе Дамаске. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и беспилотники и поразили большинство из них. В результате агрессии погибли три мирных жителя и пострадали еще девять", — сообщает телевидение.По данным гостелевидения, среди погибших оказалась журналистка Сафаа Ахмад.Как отмечается, также был нанесен ущерб частной собственности.

https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия