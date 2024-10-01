Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 01.10.2024 (обновлено: 04:58 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/siriya-1975636591.html
В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ
В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ
Три человека погибли, девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:47
2024-10-01T04:58
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/08/1494770847_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_efa369cb68d2c3048b3a1acecc343555.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.Ранее телевидение сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы."Примерно в 2.05 израильский противник начал воздушную агрессию с использованием военных самолетов и беспилотников со стороны оккупированных сирийских Голан, атаковав ряд точек в городе Дамаске. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и беспилотники и поразили большинство из них. В результате агрессии погибли три мирных жителя и пострадали еще девять", — сообщает телевидение.По данным гостелевидения, среди погибших оказалась журналистка Сафаа Ахмад.Как отмечается, также был нанесен ущерб частной собственности.
https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html
https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/08/1494770847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6c2b5c415a353fdffce8ff2d36b040e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
В результате атаки на Дамаск погибли три человека, сообщили СМИ

Сирийское госТВ: при атаке на Дамаск погибли три человека, девять пострадали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Дамаск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.
Ранее телевидение сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
FT узнала, как Израиль собирал разведданные о "Хезболле"
30 сентября, 11:07
"Примерно в 2.05 израильский противник начал воздушную агрессию с использованием военных самолетов и беспилотников со стороны оккупированных сирийских Голан, атаковав ряд точек в городе Дамаске. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и беспилотники и поразили большинство из них. В результате агрессии погибли три мирных жителя и пострадали еще девять", — сообщает телевидение.
По данным гостелевидения, среди погибших оказалась журналистка Сафаа Ахмад.
Как отмечается, также был нанесен ущерб частной собственности.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Армия Израиля начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана
Вчера, 02:02
 
В миреДамаск (город)ИзраильСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала