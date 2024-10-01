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В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов - РИА Новости, 01.10.2024
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06:28 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/sholts-1975643213.html
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов - РИА Новости, 01.10.2024
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов
Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:28
2024-10-01T06:28
в мире
германия
москва
олаф шольц
штеффен котре
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц заявлял. что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера. "Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу. И он видит это в результатах (прошедших в сентябре местных) выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели в ответ на вопрос о шансах нынешнего канцлера остаться на второй срок. По оценке депутата, заявления Шольца на тему дальнейшего пребывания на посту - это лишь попытка "спасти то, что еще можно спасти". Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241001/germaniya-1975639824.html
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в мире, германия, москва, олаф шольц, штеффен котре
В мире, Германия, Москва, Олаф Шольц, Штеффен Котре
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

Депутат Котре: пребывание Шольца на посту канцлера Германии нереалистично

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине
Флаги на здании бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц заявлял. что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией
Вчера, 05:12
"Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу. И он видит это в результатах (прошедших в сентябре местных) выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели в ответ на вопрос о шансах нынешнего канцлера остаться на второй срок.
По оценке депутата, заявления Шольца на тему дальнейшего пребывания на посту - это лишь попытка "спасти то, что еще можно спасти".
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России
30 сентября, 07:19
 
В миреГерманияМоскваОлаф ШольцШтеффен Котре
 
 
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