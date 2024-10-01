https://ria.ru/20241001/sholts-1975643213.html

В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов - РИА Новости, 01.10.2024

В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:28

2024-10-01T06:28

2024-10-01T06:28

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германия

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олаф шольц

штеффен котре

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц заявлял. что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера. "Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу. И он видит это в результатах (прошедших в сентябре местных) выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели в ответ на вопрос о шансах нынешнего канцлера остаться на второй срок. По оценке депутата, заявления Шольца на тему дальнейшего пребывания на посту - это лишь попытка "спасти то, что еще можно спасти". Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241001/germaniya-1975639824.html

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в мире, германия, москва, олаф шольц, штеффен котре