https://ria.ru/20241001/sholts-1975643213.html
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов - РИА Новости, 01.10.2024
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов
Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:28
2024-10-01T06:28
2024-10-01T06:28
в мире
германия
москва
олаф шольц
штеффен котре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц заявлял. что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера. "Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу. И он видит это в результатах (прошедших в сентябре местных) выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели в ответ на вопрос о шансах нынешнего канцлера остаться на второй срок. По оценке депутата, заявления Шольца на тему дальнейшего пребывания на посту - это лишь попытка "спасти то, что еще можно спасти". Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241001/germaniya-1975639824.html
https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, москва, олаф шольц, штеффен котре
В мире, Германия, Москва, Олаф Шольц, Штеффен Котре
В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов
Депутат Котре: пребывание Шольца на посту канцлера Германии нереалистично
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на его нынешнем посту после выборов 2025 года - нереалистичный сценарий, о чем сам Шольц знает, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
Выборы в бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц заявлял. что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост канцлера.
"Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу. И он видит это в результатах (прошедших в сентябре местных) выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели в ответ на вопрос о шансах нынешнего канцлера остаться на второй срок.
По оценке депутата, заявления Шольца на тему дальнейшего пребывания на посту - это лишь попытка "спасти то, что еще можно спасти".
Российская энергетическая неделя проходила в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.