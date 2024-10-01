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СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 01.10.2024
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00:35 01.10.2024 (обновлено: 03:01 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/shilkin-1975627811.html
СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину
СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 01.10.2024
СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину
Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сказано в материалах дела, которые есть... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:35
2024-10-01T03:01
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ... Настоящее уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета 24 сентября 2024 года... по факту растраты вверенного ему имущества ООО "АСЭП", — сказано в материалах дела. При этом Следственный комитет выразил опасения по поводу возможных угроз свидетелям со стороны Шилкина. "Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение указанного преступления может... угрожать известным ему свидетелям, в том числе сотрудникам ООО "АСЭП", а также собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний", — говорится в материалах дела.Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей — в 10 раз ниже их реальной стоимости. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html
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происшествия, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину

СК предъявил экс-депутату Шилкину официальное обвинение в растрате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ... Настоящее уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета 24 сентября 2024 года... по факту растраты вверенного ему имущества ООО "АСЭП", — сказано в материалах дела.
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При этом Следственный комитет выразил опасения по поводу возможных угроз свидетелям со стороны Шилкина.
"Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение указанного преступления может... угрожать известным ему свидетелям, в том числе сотрудникам ООО "АСЭП", а также собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний", — говорится в материалах дела.
Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей — в 10 раз ниже их реальной стоимости.
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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