https://ria.ru/20241001/shilkin-1975627811.html

СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину

СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 01.10.2024

СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину

Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сказано в материалах дела, которые есть... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:35

2024-10-01T00:35

2024-10-01T03:01

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ... Настоящее уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета 24 сентября 2024 года... по факту растраты вверенного ему имущества ООО "АСЭП", — сказано в материалах дела. При этом Следственный комитет выразил опасения по поводу возможных угроз свидетелям со стороны Шилкина. "Находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности и наказания за совершение указанного преступления может... угрожать известным ему свидетелям, в том числе сотрудникам ООО "АСЭП", а также собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний", — говорится в материалах дела.Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей — в 10 раз ниже их реальной стоимости. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

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происшествия, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)