https://ria.ru/20241001/sessija-1975646882.html

В Японии открыли внеочередную сессию парламента

В Японии открыли внеочередную сессию парламента - РИА Новости, 01.10.2024

В Японии открыли внеочередную сессию парламента

Внеочередная сессия парламента Японии, в ходе которой будет избран новый премьер-министр страны, началась с опозданием на 25 минут. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:00

2024-10-01T10:46

в мире

япония

сигэру исиба

фумио кисида

нарухито

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Внеочередная сессия парламента Японии, в ходе которой будет избран новый премьер-министр страны, началась с опозданием на 25 минут. Трансляция заседания ведется основными японскими телеканалами. Изначально предполагалось, что заседание парламентариев начнется в 13 часов по местному времени (07.00 мск), однако менее чем за час в японских СМИ прошла информация о том, что начало откладывается на 25 минут. Причина не уточнялась. Позже состоится голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то "избрание" главы ЛДП Сигэру Исибы на пост премьера - больше формальность. Утром во вторник правительство Японии во главе с экс-премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Спустя некоторое время будет объявлен новый состав правительства, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито. Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.

https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975636859.html

https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html

https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974908451.html

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в мире, япония, сигэру исиба, фумио кисида, нарухито