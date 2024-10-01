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В Японии открыли внеочередную сессию парламента - РИА Новости, 01.10.2024
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08:00 01.10.2024 (обновлено: 10:46 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/sessija-1975646882.html
В Японии открыли внеочередную сессию парламента
В Японии открыли внеочередную сессию парламента - РИА Новости, 01.10.2024
В Японии открыли внеочередную сессию парламента
Внеочередная сессия парламента Японии, в ходе которой будет избран новый премьер-министр страны, началась с опозданием на 25 минут. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:00
2024-10-01T10:46
в мире
япония
сигэру исиба
фумио кисида
нарухито
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Внеочередная сессия парламента Японии, в ходе которой будет избран новый премьер-министр страны, началась с опозданием на 25 минут. Трансляция заседания ведется основными японскими телеканалами. Изначально предполагалось, что заседание парламентариев начнется в 13 часов по местному времени (07.00 мск), однако менее чем за час в японских СМИ прошла информация о том, что начало откладывается на 25 минут. Причина не уточнялась. Позже состоится голосование по кандидатуре премьер-министра. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то "избрание" главы ЛДП Сигэру Исибы на пост премьера - больше формальность. Утром во вторник правительство Японии во главе с экс-премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Спустя некоторое время будет объявлен новый состав правительства, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито. Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
https://ria.ru/20241001/yaponiya-1975636859.html
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в мире, япония, сигэру исиба, фумио кисида, нарухито
В мире, Япония, Сигэру Исиба, Фумио Кисида, Нарухито
В Японии открыли внеочередную сессию парламента

Внеочередная сессия парламента Японии началась с опозданием на 25 минут

© AP Photo / Eugene HoshikoВнеочередная сессия парламента Японии. 1 октября 2024
Внеочередная сессия парламента Японии. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Внеочередная сессия парламента Японии. 1 октября 2024
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Внеочередная сессия парламента Японии, в ходе которой будет избран новый премьер-министр страны, началась с опозданием на 25 минут.
Трансляция заседания ведется основными японскими телеканалами.
Токио - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Вчера, 03:55
Изначально предполагалось, что заседание парламентариев начнется в 13 часов по местному времени (07.00 мск), однако менее чем за час в японских СМИ прошла информация о том, что начало откладывается на 25 минут. Причина не уточнялась.
Позже состоится голосование по кандидатуре премьер-министра.
Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте.
Так как у правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" большинство в обеих палатах парламента, то "избрание" главы ЛДП Сигэру Исибы на пост премьера - больше формальность.
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Утром во вторник правительство Японии во главе с экс-премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе.
Спустя некоторое время будет объявлен новый состав правительства, который вечером того же дня будет утвержден императором Японии Нарухито.
Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. При этом уже 9 октября ожидается роспуск ключевой нижней палаты парламента, а проведение досрочных всеобщих выборов - 27 октября.
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