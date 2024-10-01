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Селиверстов: санкции Запада не влияют на бюджет Союзного Государства - РИА Новости, 01.10.2024
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https://ria.ru/20241001/seliverstov-1975765512.html
Селиверстов: санкции Запада не влияют на бюджет Союзного Государства
Селиверстов: санкции Запада не влияют на бюджет Союзного Государства - РИА Новости, 01.10.2024
Селиверстов: санкции Запада не влияют на бюджет Союзного Государства
Санкционное давление Запада не влияет на исполнение бюджета Союзного Государства России и Белоруссии, заявил председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:30
2024-10-01T16:30
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Санкционное давление Запада не влияет на исполнение бюджета Союзного Государства России и Белоруссии, заявил председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.Заявление прозвучало на полях совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, которое состоялось на территории московского автомобильного завода "Москвич"."И кассовое исполнение бюджета, и финансирование программ и проектов выполняется практически в сроки", – отметил Селиверстов.Председатель Комиссии сообщил, что в 2024 году дополнительно появились два новых мероприятия, финансируемых из бюджета Союзного Государства: вторая очередь реконструкции Брестской крепости и вторая очередь памятника "Северный фас битвы на Курской дуге"."У нас появились две программы, связанные с укреплением обороноспособности Белоруссии и России. Есть программы, связанные с космосом. Это тоже очень важно. Все у нас идет в рамках намеченных мероприятий и планов", – подчеркнул Селиверстов.Парламентарии поддержали предложение Постоянного Комитета Союзного государства об увеличении взносов Беларуси и России в союзный бюджет на 2025 год на 15% и отметили, что это позволит предусмотреть расходы на новые программы и проекты Союзного государства.К участию в мероприятии были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства экономики Республики Беларусь, министерства экономического развития Российской Федерации, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, госкорпорации "Роскосмос", а также представители финансовых и контрольных органов Беларуси и России.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Роскосмос

Селиверстов: санкции Запада не влияют на бюджет Союзного Государства

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЗаседание Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Санкционное давление Запада не влияет на исполнение бюджета Союзного Государства России и Белоруссии, заявил председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.
Заявление прозвучало на полях совместного заседания Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, которое состоялось на территории московского автомобильного завода "Москвич".
"И кассовое исполнение бюджета, и финансирование программ и проектов выполняется практически в сроки", – отметил Селиверстов.
Председатель Комиссии сообщил, что в 2024 году дополнительно появились два новых мероприятия, финансируемых из бюджета Союзного Государства: вторая очередь реконструкции Брестской крепости и вторая очередь памятника "Северный фас битвы на Курской дуге".
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"У нас появились две программы, связанные с укреплением обороноспособности Белоруссии и России. Есть программы, связанные с космосом. Это тоже очень важно. Все у нас идет в рамках намеченных мероприятий и планов", – подчеркнул Селиверстов.
Парламентарии поддержали предложение Постоянного Комитета Союзного государства об увеличении взносов Беларуси и России в союзный бюджет на 2025 год на 15% и отметили, что это позволит предусмотреть расходы на новые программы и проекты Союзного государства.
К участию в мероприятии были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства экономики Республики Беларусь, министерства экономического развития Российской Федерации, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, госкорпорации "Роскосмос", а также представители финансовых и контрольных органов Беларуси и России.
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