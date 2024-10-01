https://ria.ru/20241001/sbor-1975627022.html

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы возрос

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы возрос - РИА Новости, 01.10.2024

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы возрос

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, при этом с 1 января 2025 года сбор вырастет на РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:13

2024-10-01T00:13

2024-10-01T00:22

экономика

авто

россия

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации, при этом с 1 января 2025 года сбор вырастет на 10-20%. Однако при расчете суммы утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября текущего года, будут действовать предыдущие коэффициенты, если импортеры подали документы в таможенные органы не позднее 15 октября текущего года. Ожидается, что подобная мера не скажется на стоимости автомобилей российского производства. Кроме того, в части импорта техники изменения не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, кто сам ввозит в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока службы.

https://ria.ru/20240914/minpromtorg-1972644235.html

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2024

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экономика, авто, россия, общество