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Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него - РИА Новости, 01.10.2024
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00:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/sayms-1975627578.html
Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него
Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него - РИА Новости, 01.10.2024
Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него
Политолог Дмитрий Саймс предположил, что на нем хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:32
2024-10-01T00:32
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс предположил, что на нем хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. "Многие американские граждане работают на российских телеканалах, в других организациях, которые также находятся под санкциями. И ни у кого из них до сих пор не было никаких неприятностей. Возможно, на мне хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. У меня отняли практически всю мою собственность", - сказал Саймс в интервью сайту "Аргументы и факты". Политолог отметил, что проведение им пленарного заседания на ПМЭФ-2023 с участием президента РФ Владимира Путина вызвало возмущение в администрации США. "Кстати, Киев со своей стороны очень долго и активно лоббировал меры против меня. Видимо, кто-то решил, что сейчас подходящий момент пойти Украине навстречу", - заявил Саймс. Ранее правительство США предъявило обвинения Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности. Минюст США отметил, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому.
https://ria.ru/20240906/ssha-1970961934.html
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сша, россия, киев, дмитрий саймс, владимир путин, в мире
США, Россия, Киев, Дмитрий Саймс, Владимир Путин, В мире
Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него

Саймс: США хотят показать, что станет с тем, кто игнорирует их распоряжения

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПолитолог Дмитрий Саймс
Политолог Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Политолог Дмитрий Саймс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс предположил, что на нем хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США.
"Многие американские граждане работают на российских телеканалах, в других организациях, которые также находятся под санкциями. И ни у кого из них до сих пор не было никаких неприятностей. Возможно, на мне хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. У меня отняли практически всю мою собственность", - сказал Саймс в интервью сайту "Аргументы и факты".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Политолог отметил, что проведение им пленарного заседания на ПМЭФ-2023 с участием президента РФ Владимира Путина вызвало возмущение в администрации США.
"Кстати, Киев со своей стороны очень долго и активно лоббировал меры против меня. Видимо, кто-то решил, что сейчас подходящий момент пойти Украине навстречу", - заявил Саймс.
Ранее правительство США предъявило обвинения Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности.
Минюст США отметил, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому.
Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США
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