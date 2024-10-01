Саймс предположил, какую цель преследуют власти США в отношении него
Саймс: США хотят показать, что станет с тем, кто игнорирует их распоряжения
Политолог Дмитрий Саймс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Политолог Дмитрий Саймс предположил, что на нем хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США.
"Многие американские граждане работают на российских телеканалах, в других организациях, которые также находятся под санкциями. И ни у кого из них до сих пор не было никаких неприятностей. Возможно, на мне хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. У меня отняли практически всю мою собственность", - сказал Саймс в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Политолог отметил, что проведение им пленарного заседания на ПМЭФ-2023 с участием президента РФ Владимира Путина вызвало возмущение в администрации США.
Ранее правительство США предъявило обвинения Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности.
Минюст США отметил, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому.
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