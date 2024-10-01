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В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35

В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35 - РИА Новости, 02.10.2024

В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35

Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-01T20:57

2024-10-01T20:57

2024-10-02T02:58

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля."Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана", - говорится в сообщении агентства.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.

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Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-01T20:57 true PT0M11S

Ракетная атака на Израиль В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город. 2024-10-01T20:57 true PT0M45S

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в мире, израиль, иран, f-35, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, видео