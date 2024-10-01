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В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35 - РИА Новости, 02.10.2024
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20:57 01.10.2024 (обновлено: 02:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241001/samolety-1975821482.html
В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35
В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35 - РИА Новости, 02.10.2024
В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35
Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-01T20:57
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обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля."Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана", - говорится в сообщении агентства.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
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в мире, израиль, иран, f-35, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, видео
В мире, Израиль, Иран, F-35, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля.
2024-10-01T20:57
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В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских самолетов F-35

Shafaqna: Иран уничтожил более 20 израильских истребителей F-35

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I
Истребитель ВВС Израиля F-35I - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранское агентство Shafaqna утверждает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля.
"Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
 
В миреИзраильИранF-35СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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