https://ria.ru/20241001/rossiya-1975641253.html

Ученый рассказал о важности победы России на Украине

Ученый рассказал о важности победы России на Украине - РИА Новости, 01.10.2024

Ученый рассказал о важности победы России на Украине

От победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества, и в этой борьбе у РФ много союзников,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:52

2024-10-01T05:52

2024-10-01T05:52

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АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. От победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества, и в этой борьбе у РФ много союзников, заявил РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис. Он является участником Всемирной антиимпериалистической платформы (WAP), в которую входят представители различных политических сил из разных стран и которая выступает в поддержку действий России на Украине. "Дело нашей победы против империалистической оси сегодня – это не просто дело победы России и российского народа. Это не просто вопрос существования России и бывших социалистических республик. Это вопрос выживания человечества. Наша ответственность огромна в этом смысле", - сказал Пателис. Он заявил о солидарности Всемирной антиимпериалистической платформы с Россией. "Наше дело во Всемирной антиимпериалистической платформе - это очень важное дело. Наша солидарность с российским народом в этом испытании и всем народам, которые противостоят агрессивности империализма, это существенное направление будущего человечества", - полагает ученый. По его словам, ситуация на Украине является одним из фронтов эскалации третьей мировой войны. "Война, которая сейчас развертывается на границе Украины с Россией, это не двусторонний конфликт, это один из фронтов эскалации сегодня третьей мировой войны. Если официально замешаны 54 страны и используют в основном в качестве прокси-силы украинскую так называемую армию и плеяду наемников, советников и так далее, экспедиционные корпуса, со всеми натовскими системами вооружения, то это, конечно, не локальный конфликт и не выражение какой-то агрессивности России против "бедной, белой и пушистой" Украины. Это война и надо называть вещи своими именами", - сказал Пателис. Он отметил два полюса конфликта. "С одной стороны, это агрессивная ось США, НАТО, Евросоюза и так далее. С другой стороны, есть Россия, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, конечно, Иран и все оставшиеся силы раннего социализма и антиимпериализма в мире. В этих условиях западный блок хочет обеспечить полное подчинение всех вассалов типа нашей страны, и даже всех обществ крупнейших империалистических держав Запада в условиях пассивной подчиненности, полного подчинения диктату агрессивной оси во главе с США против России и союзников России", - сказал Пателис. Эксперт выразил несогласие с мнением некоторых политиков, что коммунизм устарел, социализм - это утопия и так далее, потому что рухнул Советский Союз и социалистические страны в Европе. "А если посмотреть философски, отнюдь не побежден социализм и коммунистическая перспектива в качестве глубочайшей потребности и закономерности исторического процесса, логики истории. Мы имеем естественный исторический факт поражения определенных ранних революций, которые отнюдь не отменяют эту историческую закономерность. И доказательством этому служит именно триумфальное развитие не только КНР, но и Северной Кореи. КНДР имеет такие успехи в науке, технике, в технологиях, которые просто удивительны, несмотря на санкции, на блокаду. Все это доказывает, что историческая ситуация сейчас коренным образом изменилась", - полагает ученый. По его оценке, сегодня произошел огромный перевес и сдвиги геотектонического характера в мировом соотношении сил. Пателис выразил сожаление в связи с тем, что многие левые партии в Европе изменили своему прошлому и своей идеологии. "Моя бывшая партия, историческая Коммунистическая партия Греции, славная Компартия Греции, разве она имеет что-либо общее с коммунизмом сегодня, когда она фактически защищает евроатлантическую ось, откровенно говорит, что Украина ведет справедливую войну? И она это говорит, прикрываясь совершенно иррациональной идеологемой так называемой всемирной империалистической пирамиды, где все сплошь и рядом государства являются империалистами. Она фактически защищает стратегический выбор этой империалистической оси, фактически выступает против России. Когда КПГ говорит, что она против НАТО и Евросоюза, это все слова, они фактически ничего не делают, они фокусируют на Россию", - сказал Пателис. По его словам, КПГ уже не коммунистическая партия. "И нет в истории таких случаев, когда партия, которая скатилась до сплошного оппортунизма, то есть до роли агентуры финансовой олигархии и буржуазии внутри рабочего движения, никогда такая партия не превращается вновь в революционную. Никогда", - сказал он. "Деградировавшая и скатившаяся до сплошного оппортунизма служанок империализма в третьей мировой войне партия никогда не будет революционной. В рамках Всемирной антиимпериалистической платформы мы имеем достаточные основания и документированные знания подрывной деятельности руководства этой так называемой коммунистической партии в мировом антиимпериалистическом движении. Но одновременно открываются возможности для развития другого движения. Я хочу на это акцентировать ваше внимание и внимание общественности России. Возрождается другого типа интернационализм антиимпериалистических сил. И наша Всемирная антиимпериалистическая платформа развертывает последовательную и систематическую деятельность в этом направлении", - заключил Пателис.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975632844.html

https://ria.ru/20241001/dzhonson-1975630373.html

https://ria.ru/20241001/vooruzhenie-1975639143.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html

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в мире, россия, украина, сша, димитриос пателис, нато