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Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин
Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2024
Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин
Россия входит в тройку стран-лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, они дают государству неоспоримые преимущества в деле цифровизации, РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:33
2024-10-01T13:33
2024-10-01T13:33
технологии
россия
михаил мишустин
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Россия входит в тройку стран-лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, они дают государству неоспоримые преимущества в деле цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024. "В новом национальном проекте мы уделим внимание также развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Как отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, значение прорывов в этой сфере колоссально. Соперничество между государствами идет ожесточенно. Страны, которые владеют подобными решениями, получают неоспоримые преимущества в деле цифровизации", - заявил Мишустин. По словам премьер-министра РФ, в современном мире таких государств всего три, в том числе Россия. "В России существуют две большие собственные языковые модели. У нас создаются кластеры специализированных вычислений, ИИ-разработки для внедрения. Действуют также научные центры на базе ведущих российских университетов, которые занимаются исследованиями в этой области. В целом мы строим фундамент для успешной конкуренции в будущем", - подчеркнул Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин
Мишустин: Россия входит в тройку лидеров в области развития технологий ИИ
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Россия входит в тройку стран-лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, они дают государству неоспоримые преимущества в деле цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024.
"В новом национальном проекте мы уделим внимание также развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Как отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, значение прорывов в этой сфере колоссально. Соперничество между государствами идет ожесточенно. Страны, которые владеют подобными решениями, получают неоспоримые преимущества в деле цифровизации", - заявил Мишустин.
По словам премьер-министра РФ, в современном мире таких государств всего три, в том числе Россия.
"В России существуют две большие собственные языковые модели. У нас создаются кластеры специализированных вычислений, ИИ-разработки для внедрения. Действуют также научные центры на базе ведущих российских университетов, которые занимаются исследованиями в этой области. В целом мы строим фундамент для успешной конкуренции в будущем", - подчеркнул Мишустин.