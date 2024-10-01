https://ria.ru/20241001/rossija-1975717118.html

Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин

Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2024

Россия входит в тройку лидеров в области развития ИИ, заявил Мишустин

Россия входит в тройку стран-лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, они дают государству неоспоримые преимущества в деле цифровизации, РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:33

2024-10-01T13:33

2024-10-01T13:33

технологии

россия

михаил мишустин

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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Россия входит в тройку стран-лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, они дают государству неоспоримые преимущества в деле цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024. "В новом национальном проекте мы уделим внимание также развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Как отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, значение прорывов в этой сфере колоссально. Соперничество между государствами идет ожесточенно. Страны, которые владеют подобными решениями, получают неоспоримые преимущества в деле цифровизации", - заявил Мишустин. По словам премьер-министра РФ, в современном мире таких государств всего три, в том числе Россия. "В России существуют две большие собственные языковые модели. У нас создаются кластеры специализированных вычислений, ИИ-разработки для внедрения. Действуют также научные центры на базе ведущих российских университетов, которые занимаются исследованиями в этой области. В целом мы строим фундамент для успешной конкуренции в будущем", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240925/ii-resheniya-1974585963.html

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технологии, россия, михаил мишустин