https://ria.ru/20241001/rossija-1975694719.html
Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил Рябков
Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.10.2024
Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил Рябков
Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:15
2024-10-01T12:15
2024-10-01T14:06
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сергей рябков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под председательством заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева."Мы посылаем все предупредительные сигналы нашему противнику, чтобы он эту нашу решимость не недооценивал", - добавил Рябков.Замминистра отметил, что планам США нанести России стратегическое поражение "не суждено сбыться"."Но риски, связанные с подобным подходом нельзя недооценивать", - подчеркнул он.
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в мире, сша, россия, сергей рябков
В мире, США, Россия, Сергей Рябков
Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия готовится к длительному противостоянию с США
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия готовится к длительному противостоянию с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Обменялись мнениями относительно того, каковы перспективы улучшения наших отношений, в том числе, в свете предстоящих в ноябре выборов в США. Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" под председательством заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева.
"Мы посылаем все предупредительные сигналы нашему противнику, чтобы он эту нашу решимость не недооценивал", - добавил Рябков.
Замминистра отметил, что планам США нанести России стратегическое поражение "не суждено сбыться".
"Но риски, связанные с подобным подходом нельзя недооценивать", - подчеркнул он.