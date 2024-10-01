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Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску - РИА Новости, 01.10.2024
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12:04 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/rossija-1975692075.html
Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску
Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску - РИА Новости, 01.10.2024
Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску
Россия находится в постоянном контакте с сирийскими друзьями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:04
2024-10-01T12:04
в мире
дамаск (город)
россия
израиль
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с сирийскими друзьями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник сообщило, что три человека погибли и девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска. Ранее ТВ сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы. "Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать воздушную атаку на Дамаск и оценить риски для Сирии и руководства этой страны в связи с этим.
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в мире, дамаск (город), россия, израиль, дмитрий песков
В мире, Дамаск (город), Россия, Израиль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску

Песков: Россия находится в постоянном контакте с сирийскими друзьями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с сирийскими друзьями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник сообщило, что три человека погибли и девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска. Ранее ТВ сообщало о взрывах в районе Дамаска и о работе ПВО по "целям противника" в окрестностях столицы.
"Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать воздушную атаку на Дамаск и оценить риски для Сирии и руководства этой страны в связи с этим.
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