https://ria.ru/20241001/rossija-1975677122.html
Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России
Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России - РИА Новости, 01.10.2024
Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России
Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:04
2024-10-01T11:04
2024-10-01T11:04
экономика
россия
европа
латинская америка
михаил фридман
basf se
letterone
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, говорится в заявлении компании. "В рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов, Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации с целью защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров", - заявила компания. В заявлении уточняется, что причиной этих разбирательств стало "нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Федеративной Республикой Германия и Энергетической хартии". Wintershall Dea - одна из крупнейших в Европе частных нефтегазовых компаний. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html
россия
европа
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, латинская америка, михаил фридман, basf se, letterone
Экономика, Россия, Европа, Латинская Америка, Михаил Фридман, BASF SE, LetterOne
Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России
Немецкая Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ