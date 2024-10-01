https://ria.ru/20241001/rossija-1975677122.html

Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России

Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России - РИА Новости, 01.10.2024

Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России

Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:04

2024-10-01T11:04

2024-10-01T11:04

экономика

россия

европа

латинская америка

михаил фридман

basf se

letterone

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, говорится в заявлении компании. "В рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов, Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации с целью защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров", - заявила компания. В заявлении уточняется, что причиной этих разбирательств стало "нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Федеративной Республикой Германия и Энергетической хартии". Wintershall Dea - одна из крупнейших в Европе частных нефтегазовых компаний. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html

россия

европа

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, латинская америка, михаил фридман, basf se, letterone