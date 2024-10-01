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Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вернется в аэропорт Сочи
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вернется в аэропорт Сочи - РИА Новости, 01.10.2024
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вернется в аэропорт Сочи
Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и ранее приземлившийся в Шарм-эш-Шейхе, вернется в аэропорт Сочи, борт готовится в вылету, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:41
2024-10-01T22:41
2024-10-01T22:53
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и ранее приземлившийся в Шарм-эш-Шейхе, вернется в аэропорт Сочи, борт готовится в вылету, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "В связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией принято решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи. В настоящее время борт готовится к вылету", — рассказали в авиакомпании. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс Red Wings вылетел в 20.55 по московскому времени и должен был приземлиться в Тель-Авиве в 23.40. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпания воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, израиль, сочи, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сочи, Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Туризм
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вернется в аэропорт Сочи
Рейс Red Wings 4311, летевший в Тель-Авив, вернется в аэропорт Сочи