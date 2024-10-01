https://ria.ru/20241001/raschety-1975637908.html

Посол России рассказал о взаимных расчетах в торговле с Китаем

Посол России рассказал о взаимных расчетах в торговле с Китаем - РИА Новости, 01.10.2024

Посол России рассказал о взаимных расчетах в торговле с Китаем

Сегодня 95% взаимных расчетов России и Китая осуществляются без участия валют третьих государств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:17

2024-10-01T04:17

2024-10-01T04:24

экономика

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 1 окт - РИА Новости. Сегодня 95% взаимных расчетов России и Китая осуществляются без участия валют третьих государств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. В марте-апреле этого года в двусторонней российско-китайской торговле наблюдалось небольшое снижение. В частности, в марте впервые с 2022 года сократился к году общий экспорт товаров из КНР в Россию. Многие связывали это с затруднением процессов взаимных расчетов. "Что касается проблемы расчетов, то давайте не забывать, что на сегодняшний день они уже на 95% осуществляются в рублях и юанях, то есть без участия валют третьих государств", - сказал Моргулов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240925/putin-1974634206.html

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

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экономика, россия, китай, игорь моргулов