https://ria.ru/20241001/rakety-1975819573.html

Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране

Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране - РИА Новости, 01.10.2024

Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране

По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство Fars со РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:47

2024-10-01T20:47

2024-10-01T21:44

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство Fars со ссылкой на информированный источник."В ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели", - говорится в сообщении.Отмечается, что ожидается "вторая волна ударов" иранских ракет по территории Израиля.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

иран

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Ракетная атака на Израиль В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город. 2024-10-01T20:47 true PT0M45S

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем