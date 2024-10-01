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Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране
Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране - РИА Новости, 01.10.2024
Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране
По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство Fars со РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:47
2024-10-01T20:47
2024-10-01T21:44
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. По меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю, планируется вторая, передает иранское государственное агентство Fars со ссылкой на информированный источник."В ходе первой волны более 80% ракет КСИР поразили назначенные цели", - говорится в сообщении.Отмечается, что ожидается "вторая волна ударов" иранских ракет по территории Израиля.
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
2024-10-01T20:47
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Большинство ракет поразило цели во время первой волны атак, заявили в Иране
Fars: 80% ракет поразили цели во время первой волны атак, планируется вторая