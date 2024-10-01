https://ria.ru/20241001/radikaly-1975727591.html

ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов

ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов - РИА Новости, 01.10.2024

ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов

ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано, как проукраинские радикалы тренировались применять зажигательные вещества, а также их задержание. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:25

2024-10-01T14:25

2024-10-01T15:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано, как проукраинские радикалы тренировались применять зажигательные вещества, а также их задержание. На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета. Спецслужба сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план). 2024-10-01T14:25 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность