https://ria.ru/20241001/radikaly-1975727591.html
ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов
ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов - РИА Новости, 01.10.2024
ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов
ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано, как проукраинские радикалы тренировались применять зажигательные вещества, а также их задержание. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:25
2024-10-01T14:25
2024-10-01T15:24
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано, как проукраинские радикалы тренировались применять зажигательные вещества, а также их задержание. На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета. Спецслужба сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов
ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план).
2024-10-01T14:25
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность
ФСБ опубликовала видео тренировок проукраинских радикалов
ФСБ показала видео поимки проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись, на которой показано, как проукраинские радикалы тренировались применять зажигательные вещества, а также их задержание.
На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета.
Спецслужба сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Возраст задержанных - от 14 до 35 лет, установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России, изъяты боеприпасы и оружие.