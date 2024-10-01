https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию - РИА Новости, 01.10.2024

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:49

2024-10-01T13:49

2024-10-01T14:59

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

безопасность

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Всего спецслужба совместно с МВД и СК провела спецмероприятия в 78 регионах в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних."Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей", — сказали в ФСБ.Силовики уже установили причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения.Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных бомб и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.В гаджетах задержанных нашли переписку с украинскими кураторами, в частности через мессенджер Discord. В ней были инструкции по проведению диверсий и терактов, планы подготовки вооруженных нападений.ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.

https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

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Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план). 2024-10-01T13:49 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность