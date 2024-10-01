Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 01.10.2024 (обновлено: 14:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию - РИА Новости, 01.10.2024
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию
В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:49
2024-10-01T14:59
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975730151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1bdf4e70464980707ad2251f97492aa.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Всего спецслужба совместно с МВД и СК провела спецмероприятия в 78 регионах в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних.&quot;Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей&quot;, — сказали в ФСБ.Силовики уже установили причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения.Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных бомб и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.В гаджетах задержанных нашли переписку с украинскими кураторами, в частности через мессенджер Discord. В ней были инструкции по проведению диверсий и терактов, планы подготовки вооруженных нападений.ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.
https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание проукраинских радикалов, готовивших нападения на учителей и представителей госорганов
ФСБ показала видео с задержанными (в том числе подростками), готовившими по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ведомства также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ. Один из задержанных рассказал, как собирался напасть на одноклассников (и показал свой план).
2024-10-01T13:49
true
PT2M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975730151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6c21360519bfc2b7f724cf10b27b1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

ФСБ: 39 склонявших детей к насилию проукраинских радикалов задержали в регионах

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Всего спецслужба совместно с МВД и СК провела спецмероприятия в 78 регионах в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних.
«

"Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей", — сказали в ФСБ.

Силовики уже установили причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Тайная сеть". Стало известно, кто стоит за напавшим на школу подростком
18 сентября, 08:00
Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных бомб и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.
В гаджетах задержанных нашли переписку с украинскими кураторами, в частности через мессенджер Discord. В ней были инструкции по проведению диверсий и терактов, планы подготовки вооруженных нападений.
ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала