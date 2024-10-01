https://ria.ru/20241001/rabota-1975642923.html

В Хабаровском крае со следующего года ограничат работу мигрантов

В Хабаровском крае со следующего года ограничат работу мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024

В Хабаровском крае со следующего года ограничат работу мигрантов

Работу мигрантов в такси, общественном транспорте и ряде других сфер со следующего года ограничат в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:25

2024-10-01T06:25

2024-10-01T12:03

общество

хабаровский край

дмитрий демешин

генеральная прокуратура рф

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ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Работу мигрантов в такси, общественном транспорте и ряде других сфер со следующего года ограничат в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Работа мигрантов в некоторых сферах экономики края в следующем году будет ограничена. Краевой комитет по труду и занятости населения по моему поручению подготовил проект документа, запрещающего привлекать иностранных граждан с патентами в качестве водителей общественного транспорта, в том числе междугороднего, и такси", — написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, сообщил губернатор, мигрантам будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Проект этого постановления проходит правовую экспертизу, уточнил Демешин. Попадающие под запрет профессии подразумевают постоянный контакт с людьми и напрямую касаются вопросов безопасности, отметил глава региона. "Неоднократно высказывался в пользу необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию — и ранее, работая в Генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Пришло время переходить к конкретным действиям", — добавил Демешин. По его словам, нужно учитывать интересы развития экономики, которая без дополнительных человеческих ресурсов не "задышит". Но делать это будут "системно, и в первую очередь — с опорой на собственные кадры, которые должны получить первоочередное право занять все нужные ниши".

https://ria.ru/20240930/propiska-1975618387.html

https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

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общество, хабаровский край, дмитрий демешин, генеральная прокуратура рф