https://ria.ru/20241001/pvo-1975695029.html

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки - РИА Новости, 01.10.2024

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:17

2024-10-01T12:17

2024-10-01T12:17

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)