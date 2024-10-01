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Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки - РИА Новости, 01.10.2024
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:17
2024-10-01T12:17
2024-10-01T12:17
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS за сутки
МО РФ: ПВО сбила 3 ракеты ATACMS, 3 снаряда HIMARS и 31 украинский БПЛА за сутки