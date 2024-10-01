https://ria.ru/20241001/putin-1975692370.html

Путин регулярно получает прямые доклады о ходе спецоперации, заявил Песков

Путин регулярно получает прямые доклады о ходе спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024

Путин регулярно получает прямые доклады о ходе спецоперации, заявил Песков

Президент России Владимир Путин регулярно получает прямые доклады от военнослужащих о ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

2024-10-01T12:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

угледар

дмитрий песков

владимир путин

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает прямые доклады от военнослужащих о ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил, что российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ Угледар. "Что касается президента, то как верховный главнокомандующий он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады, как верховный главнокомандующий. Поэтому, конечно, все желаем побед нашим бойцам и ждем официальную информацию от министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции ВС РФ в ходе операции по освобождению Угледара в ДНР.

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975416352.html

россия

донецкая народная республика

угледар

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россия, донецкая народная республика, угледар, дмитрий песков, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины