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Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2024
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10:09 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/putin-1975663218.html
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2024
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отметив, что победные традиции ветеранов... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:09
2024-10-01T10:09
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отметив, что победные традиции ветеранов помогают солдатам и офицерам с честью решать ответственные задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Сухопутных войск. У Сухопутных войск – старейшего вида Вооружённых Сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества. Важно, что патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны", - говорится в телеграмме. Путин также пожелал участникам и ветеранам успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240930/putin-1975520458.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПарадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отметив, что победные традиции ветеранов помогают солдатам и офицерам с честью решать ответственные задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Сухопутных войск. У Сухопутных войск – старейшего вида Вооружённых Сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества. Важно, что патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны", - говорится в телеграмме.
Путин также пожелал участникам и ветеранам успехов и всего наилучшего.
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