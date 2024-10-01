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В Восточном военном округе направят в войска более восьми тысяч призывников - РИА Новости, 01.10.2024
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06:28 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/prizyv-1975643083.html
В Восточном военном округе направят в войска более восьми тысяч призывников
В Восточном военном округе направят в войска более восьми тысяч призывников - РИА Новости, 01.10.2024
В Восточном военном округе направят в войска более восьми тысяч призывников
Более восьми тысяч человек будут направлены в войска в ходе осеннего призыва в Восточном военном округе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T06:28
2024-10-01T06:28
безопасность
восточный военный округ (вво)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Более восьми тысяч человек будут направлены в войска в ходе осеннего призыва в Восточном военном округе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО. "Первого октября в Восточном военном округе стартовал призыв граждан на военную службу. Военными комиссариатами ВВО осенью-зимой 2024 года будет отправлено в войска более 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа", - сообщил представитель пресс-службы ВВО. Собеседник агентства отметил, что все призванные в ходе осеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. "Девяносто процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды по сезону. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия", - отметил представитель пресс-службы ВВО. Мероприятия осеннего призыва завершатся 31 декабря текущего года.
https://ria.ru/20241001/prizyv-1975476922.html
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безопасность, восточный военный округ (вво)
Безопасность, Восточный военный округ (ВВО)
В Восточном военном округе направят в войска более восьми тысяч призывников

Восточный военный округ направит в войска более восьми тысяч призывников осенью

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПризывники в военном комиссариате
Призывники в военном комиссариате - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Призывники в военном комиссариате. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Более восьми тысяч человек будут направлены в войска в ходе осеннего призыва в Восточном военном округе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВВО.
"Первого октября в Восточном военном округе стартовал призыв граждан на военную службу. Военными комиссариатами ВВО осенью-зимой 2024 года будет отправлено в войска более 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа", - сообщил представитель пресс-службы ВВО.
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Собеседник агентства отметил, что все призванные в ходе осеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Девяносто процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды по сезону. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия", - отметил представитель пресс-службы ВВО.
Мероприятия осеннего призыва завершатся 31 декабря текущего года.
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БезопасностьВосточный военный округ (ВВО)
 
 
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