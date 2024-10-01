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Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 01.10.2024
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:26
2024-10-01T02:26
2024-10-01T02:28
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву, сообщило ведомство в Telegram-канале. Документ подписан во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 сентября 2024 года, согласно которому с 1 октября по 31 декабря будут призваны на военную службу 133 тысячи человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. "Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2024 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в сообщении. Также Белоусов приказал уволить в соответствии с федеральным законом с военной службы из ВС РФ "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин, армия
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Армия
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Белоусов подписал приказ о начале призыва на военную службу в октябре 2024 года
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Документ подписан во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина
от 30 сентября 2024 года, согласно которому с 1 октября по 31 декабря будут призваны на военную службу 133 тысячи человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.
"Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2024 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в сообщении.
Также Белоусов приказал уволить в соответствии с федеральным законом с военной службы из ВС РФ "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".