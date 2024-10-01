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Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 01.10.2024
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02:26 01.10.2024 (обновлено: 02:28 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/prizyv-1975632588.html
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 01.10.2024
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:26
2024-10-01T02:28
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
армия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву, сообщило ведомство в Telegram-канале. Документ подписан во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 сентября 2024 года, согласно которому с 1 октября по 31 декабря будут призваны на военную службу 133 тысячи человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. "Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2024 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в сообщении. Также Белоусов приказал уволить в соответствии с федеральным законом с военной службы из ВС РФ "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин, армия
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Армия
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу

Белоусов подписал приказ о начале призыва на военную службу в октябре 2024 года

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Документ подписан во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 сентября 2024 года, согласно которому с 1 октября по 31 декабря будут призваны на военную службу 133 тысячи человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.
"Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декабре 2024 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в сообщении.
Также Белоусов приказал уволить в соответствии с федеральным законом с военной службы из ВС РФ "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу
31 марта, 09:12
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинАрмия
 
 
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