Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО
Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков не может быть направлен в зону СВО
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и направлен в зону СВО, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов.
Пермяков обвинялся в совершении теракта, прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывчатки, приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, чтобы облегчить совершение другого преступления.
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"Лица, осуждённые за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", - рассказал Гривцов.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.