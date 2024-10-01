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Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО - РИА Новости, 01.10.2024
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04:55 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/prilepin-1975638982.html
Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО
Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО - РИА Новости, 01.10.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО
Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:55
2024-10-01T04:55
россия
пионерский
нижегородская область
захар прилепин
андрей гривцов
служба безопасности украины
подрыв автомобиля захара прилепина
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и направлен в зону СВО, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов. Пермяков обвинялся в совершении теракта, прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывчатки, приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, чтобы облегчить совершение другого преступления. "Лица, осуждённые за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", - рассказал Гривцов. Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html
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россия
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россия, пионерский, нижегородская область, захар прилепин, андрей гривцов, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина, общество, происшествия
Россия, Пионерский, Нижегородская область, Захар Прилепин, Андрей Гривцов, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Общество, Происшествия
Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО

Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков не может быть направлен в зону СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и направлен в зону СВО, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов.
Пермяков обвинялся в совершении теракта, прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывчатки, приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, чтобы облегчить совершение другого преступления.
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"Лица, осуждённые за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", - рассказал Гривцов.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании в 2-м Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 14:16
 
РоссияПионерскийНижегородская областьЗахар ПрилепинАндрей ГривцовСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаОбществоПроисшествия
 
 
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