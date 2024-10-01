https://ria.ru/20241001/prilepin-1975638982.html

Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО

Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО - РИА Новости, 01.10.2024

Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО

Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:55

2024-10-01T04:55

2024-10-01T04:55

россия

пионерский

нижегородская область

захар прилепин

андрей гривцов

служба безопасности украины

подрыв автомобиля захара прилепина

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, не может быть освобожден от уголовной ответственности и направлен в зону СВО, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов. Пермяков обвинялся в совершении теракта, прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывчатки, приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, чтобы облегчить совершение другого преступления. "Лица, осуждённые за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", - рассказал Гривцов. Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

https://ria.ru/20240930/prilepin-1975519330.html

россия

пионерский

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россия, пионерский, нижегородская область, захар прилепин, андрей гривцов, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина, общество, происшествия