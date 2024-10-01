https://ria.ru/20241001/predprinimateli-1974610431.html

Жизнь только начинается: как предприниматели открывают свое дело на пенсии

Жизнь только начинается: как предприниматели открывают свое дело на пенсии - РИА Новости, 01.10.2024

Жизнь только начинается: как предприниматели открывают свое дело на пенсии

Пенсия – время заняться делом для души. Государство поддерживает людей старшего возраста, которые хотят открыть свой бизнес. По национальному проекту "Малое и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:29

2024-10-01T09:29

2024-10-01T09:29

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

ханты-мансийский автономный округ

предприниматели

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

пенсионеры

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Пенсия – время заняться делом для души. Государство поддерживает людей старшего возраста, которые хотят открыть свой бизнес. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" можно получить помощь в центрах "Мой бизнес" по всей России.По результатам исследования компании "Деловая среда" и медиахолдинга Rambler&Co, 29% россиян на пенсии хотят открыть собственный бизнес, 16% - путешествовать, 14% - построить дом/дачу, 14% просто отдохнуть и позаботиться о себе. Оставшиеся 27% ответили, что постараются все успеть до пенсии.Исполняющий обязанности генерального директора АО "Деловая среда" Алексей Грищенко рассказал, что чаще всего предприниматели открывали дело в сфере розничной торговли, на втором месте оказалась сфера пассажирских и грузоперевозок, за ней — операции с недвижимостью, оптовая торговля, стройка, общепит, растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.ЗОЖные сладостиШоколатье и создатель бренда сладостей ручной работы "Шоколадное счастье" Юлия Цивунина из Республики Коми превратила свое увлечение кондитерским делом в бизнес. Женщина вышла на пенсию после работы на госслужбе в 48 лет и открыла собственное дело по изготовлению шоколада.Предпринимательница отметила, что первыми покупателями сладостей были знакомые. После создала группу в социальной сети, тем самым открыв новый канал продаж – клиенты смогли оформлять заказы онлайн.Центр "Мой бизнес" Коми предоставлял бесплатное обучение "Бизнес-старт" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Кондитер решила этим воспользоваться, чтобы учиться азам бизнеса. Также в центре "Мой бизнес" женщине помогли зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю, бесплатно модернизировать социальные сети и сертифицировать продукцию.Цивунина стремится к тому, чтобы в будущем открыть цех, где будет работать целая команда. Кроме того, в планах - открытие собственного кафе."Инженерные" куклыПредпринимательница из Республики Мордовия Наталья Русяева открыла бизнес по изготовлению кукол Тильд на дому в 62 года. В прошлом женщина работала ведущим инженером в проектном институте."Работала ведущим инженером по проектированию газовых сетей. Вышла на пенсию и мне не хватало мозговой нагрузки. Я начала интересоваться чем бы заняться, захотелось сложных работ, и сейчас я изготавливаю "инженерные" куклы в разных технологиях", - сказала она РИА Новости.По словам предпринимательницы, все началось с того, что она сшила куклу на день рождения старшей дочери. Впоследствии понравился процесс, он вдохновил.Наталья участвовала в ярмарках, которые проводит центр "Мой бизнес" в торговых центрах республики. Благодаря участию в данных ярмарках самозанятая смогла пообщаться со своими покупателями и получить обратную связь, а также обменяться опытом с другими мастерами. Работы Натальи пользуются спросом.Пекарня у домаЕлена Шемякина из Ханты-Мансийского автономного округа приобрела франшизу "Любимая пекарня" пять лет назад. Выйдя на пенсию в 50 лет, поняла, что не может сидеть на месте и начала искать для себя подходящую деятельность.У предпринимательницы не было опыта в ведении бизнеса, поэтому решила, что проще будет приобрести франшизу. Также Елена обратилась в центр "Мой бизнес" Югры, где по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" ей помогли пройти обучение для начинающих предпринимателей по финансовой грамотности, принять участие в бизнес-акселераторе для женщин.Позже женщина решила открыть вторую точку, а с 2023 года предпринимательница развивается под собственным именем – "Моя пекарня".При приобретении франшизы женщина брала потребительский кредит, а также воспользовалась городской программой для малых предпринимателей, которая предоставляет 250 тысяч рублей на запуск и развитие социально значимых проектов. Развитию собственного дела также помогла муниципальная поддержка, женщина компенсировала свои расходы на покупку оборудования на сумму более миллиона рублей.На данный момент в продуктовой линейке предприятия порядка 200 наименований. В планах у пенсионерки развиваться и дальше.Для ведения бизнеса во многих нишах необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

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https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

https://ria.ru/20240902/promysly-1969578123.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, ханты-мансийский автономный округ, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), пенсионеры