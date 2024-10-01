https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html
Путин назначил нового посла в Норвегии
Путин назначил нового посла в Норвегии - РИА Новости, 01.10.2024
Путин назначил нового посла в Норвегии
Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:44
2024-10-01T11:44
2024-10-01T11:49
политика
россия
норвегия
владимир путин
николай корчунов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, норвегия, владимир путин, николай корчунов
Политика, Россия, Норвегия, Владимир Путин, Николай Корчунов
Путин назначил нового посла в Норвегии
Путин назначил Николая Корчунова послом России в Норвегии