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Путин назначил нового посла в Норвегии - РИА Новости, 01.10.2024
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11:44 01.10.2024 (обновлено: 11:49 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html
Путин назначил нового посла в Норвегии
Путин назначил нового посла в Норвегии - РИА Новости, 01.10.2024
Путин назначил нового посла в Норвегии
Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:44
2024-10-01T11:49
политика
россия
норвегия
владимир путин
николай корчунов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html
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политика, россия, норвегия, владимир путин, николай корчунов
Политика, Россия, Норвегия, Владимир Путин, Николай Корчунов
Путин назначил нового посла в Норвегии

Путин назначил Николая Корчунова послом России в Норвегии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Николай Корчунов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин назначил нового посла в Сальвадоре
9 сентября, 15:38
 
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