https://ria.ru/20241001/posol-1975685905.html

Путин назначил нового посла в Норвегии

Путин назначил нового посла в Норвегии - РИА Новости, 01.10.2024

Путин назначил нового посла в Норвегии

Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:44

2024-10-01T11:44

2024-10-01T11:49

политика

россия

норвегия

владимир путин

николай корчунов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240909/putin-1971629429.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, норвегия, владимир путин, николай корчунов