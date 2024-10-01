В США оценили объем помощи Украине с начала СВО
Блинкен: помощь США Украине с начала СВО составила 242 миллиарда долларов
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов, заявил глава американского государственного департамента Энтони Блинкен.
"В то время, как Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда помощи Украине… европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 миллиардов долларов", - написал госсектреть США в своей колонке в журнале Foreign Affairs, оценивая уровень поддержки Киева с начала СВО.
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По оценкам Блинкена, такой объем помощи Киеву оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры.
Госсекретарь добавил, что союзникам Вашингтона необходимо проводить еще больше работы в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.
Как утверждает Блинкен, ради ожиданий американцев и интересов безопасности США, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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