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В США оценили объем помощи Украине с начала СВО - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/pomosch-1975763040.html
В США оценили объем помощи Украине с начала СВО
В США оценили объем помощи Украине с начала СВО - РИА Новости, 01.10.2024
В США оценили объем помощи Украине с начала СВО
Совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов, заявил глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:23
2024-10-01T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов, заявил глава американского государственного департамента Энтони Блинкен. "В то время, как Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда помощи Украине… европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 миллиардов долларов", - написал госсектреть США в своей колонке в журнале Foreign Affairs, оценивая уровень поддержки Киева с начала СВО. По оценкам Блинкена, такой объем помощи Киеву оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры. Госсекретарь добавил, что союзникам Вашингтона необходимо проводить еще больше работы в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию. Как утверждает Блинкен, ради ожиданий американцев и интересов безопасности США, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
В США оценили объем помощи Украине с начала СВО

Блинкен: помощь США Украине с начала СВО составила 242 миллиарда долларов

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 миллиарда долларов, заявил глава американского государственного департамента Энтони Блинкен.
"В то время, как Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда помощи Украине… европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 миллиардов долларов", - написал госсектреть США в своей колонке в журнале Foreign Affairs, оценивая уровень поддержки Киева с начала СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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По оценкам Блинкена, такой объем помощи Киеву оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры.
Госсекретарь добавил, что союзникам Вашингтона необходимо проводить еще больше работы в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.
Как утверждает Блинкен, ради ожиданий американцев и интересов безопасности США, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТО
 
 
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