Польша эвакуирует своих граждан из Ливана
Польша в ближайшие дни эвакуирует своих граждан из Ливана
© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 окт - РИА Новости. Польша приняла решение эвакуировать своих граждан из Ливана, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Павел Вроньский.
Ситуация в Ливане очень напряженная. Израиль начал операцию сухопутных войск. По крайней мере, десятки наших граждан ждут возвращения в страну. В Польшу они прибудут в ближайшие дни", - сказал Вроньский.
Он отметил, что речь не идет об организованных группах поляков, находящихся в Ливане. "Это в основном люди, которые там работают, живут там с семьями", - сказал Вроньский.
Он отметил, что пока эвакуация из Ливана еще возможна рейсами авиакомпаний. "Выезд еще возможен, так как есть еще чартерные рейсы, хотя большинство авиакомпаний уже приостановили рейсы в Ливан", - сказал представитель МИД.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.