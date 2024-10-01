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В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже - РИА Новости, 01.10.2024
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10:39 01.10.2024 (обновлено: 12:41 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html
В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже
В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже - РИА Новости, 01.10.2024
В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже
В доме на улице Восстания в историческом центре Санкт-Петербурга обвалилась балконная плита, сообщила администрация Центрального района города. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:39
2024-10-01T12:41
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В доме на улице Восстания в историческом центре Санкт-Петербурга обвалилась балконная плита, сообщила администрация Центрального района города. "Сегодня ночью по адресу: улица Восстания, дом 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. В результате инцидента никто не пострадал, опасная зона была ограждена", — говорится в релизе. Специалисты МЧС демонтировали поврежденные конструкции, управляющая компания дома занимается уборкой территории.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже

Балконная плита в доме в центре Петербурга упала на балкон этажом ниже

© Фото : Центр. НОВОСТИ/TelegramДом на улице Восстания в Санкт-Петербурге, где произошло частичное обрушение плиты балкона
Дом на улице Восстания в Санкт-Петербурге, где произошло частичное обрушение плиты балкона - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Центр. НОВОСТИ/Telegram
Дом на улице Восстания в Санкт-Петербурге, где произошло частичное обрушение плиты балкона
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В доме на улице Восстания в историческом центре Санкт-Петербурга обвалилась балконная плита, сообщила администрация Центрального района города.
"Сегодня ночью по адресу: улица Восстания, дом 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. В результате инцидента никто не пострадал, опасная зона была ограждена", — говорится в релизе.
Специалисты МЧС демонтировали поврежденные конструкции, управляющая компания дома занимается уборкой территории.
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