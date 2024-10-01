https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html

В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже

В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже - РИА Новости, 01.10.2024

В Петербурге балконная плита рухнула на балкон этажом ниже

В доме на улице Восстания в историческом центре Санкт-Петербурга обвалилась балконная плита, сообщила администрация Центрального района города. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:39

2024-10-01T10:39

2024-10-01T12:41

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. В доме на улице Восстания в историческом центре Санкт-Петербурга обвалилась балконная плита, сообщила администрация Центрального района города. "Сегодня ночью по адресу: улица Восстания, дом 37-39, произошло частичное обрушение плиты балкона пятого этажа на нижерасположенный балкон. В результате инцидента никто не пострадал, опасная зона была ограждена", — говорится в релизе. Специалисты МЧС демонтировали поврежденные конструкции, управляющая компания дома занимается уборкой территории.

https://ria.ru/20240917/gimnaziya-1973196629.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)