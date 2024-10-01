https://ria.ru/20241001/peskov-1975692702.html

Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле

Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024

Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:08

2024-10-01T12:08

2024-10-01T12:08

россия

европа

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий. Песков заявил, что информация о том, что РФ не будет подписывать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который мог бы прийти на смену существующему ДСНВ, и о готовности вести переговоры в целом совпадает по своему значению с заявлением президента России Владимира Путина. "Ранее в этом году он (Путин - ред.) сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

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россия, европа, дмитрий песков, владимир путин