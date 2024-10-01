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Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024
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12:08 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/peskov-1975692702.html
Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле
Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.10.2024
Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:08
2024-10-01T12:08
россия
европа
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий. Песков заявил, что информация о том, что РФ не будет подписывать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который мог бы прийти на смену существующему ДСНВ, и о готовности вести переговоры в целом совпадает по своему значению с заявлением президента России Владимира Путина. "Ранее в этом году он (Путин - ред.) сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
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россия, европа, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием условий, заявили в Кремле

Песков: переговоры о СНВ нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий.
Песков заявил, что информация о том, что РФ не будет подписывать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который мог бы прийти на смену существующему ДСНВ, и о готовности вести переговоры в целом совпадает по своему значению с заявлением президента России Владимира Путина.
"Ранее в этом году он (Путин - ред.) сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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