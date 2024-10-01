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Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/peskov-1975691674.html
Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков
Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024
Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков
Вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:05
2024-10-01T12:05
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
дмитрий песков
владимир рогов
угледар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил, что российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ Угледар. "Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции ВС РФ в ходе операции по освобождению Угледара в ДНР.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, владимир рогов, угледар, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Владимир Рогов, Угледар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков

Песков: вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил, что российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ Угледар.
"Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции ВС РФ в ходе операции по освобождению Угледара в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДмитрий ПесковВладимир РоговУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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