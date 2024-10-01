https://ria.ru/20241001/peskov-1975691674.html

Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков

Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024

Вся Россия следит за спецоперацией, заявил Песков

Вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:05

2024-10-01T12:05

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

дмитрий песков

владимир рогов

угледар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вся Россия следит за продвижением вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется "очень серьезный охват" города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил, что российские войска фактически окружили оккупированный ВСУ Угледар. "Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции ВС РФ в ходе операции по освобождению Угледара в ДНР.

https://ria.ru/20241001/svo-1975646319.html

россия

донецкая народная республика

угледар

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, владимир рогов, угледар, вооруженные силы украины