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Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока - РИА Новости, 01.10.2024
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15:36 01.10.2024 (обновлено: 15:47 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/patrushev-1975752974.html
Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока
Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока - РИА Новости, 01.10.2024
Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока
Ликвидацию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо закончить раньше запланированного срока - 2028 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:36
2024-10-01T15:47
усолье-сибирское
иркутская область
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ликвидацию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо закончить раньше запланированного срока - 2028 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. По информации пресс-службы вице-премьера, Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия "Усольехимпром". "Ожидается, что работы будут окончены в 2028 году. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить их раньше этого срока", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что завод по переработке извлечённых на площадке отходов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. "Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС. По завершению работ на промплощадке построят экотехнопарк "Восток" для переработки опасных отходов.
https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html
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усолье-сибирское, иркутская область, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, экономика
Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Экономика
Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока

Дмитрий Патрушев призвал завершить ликвидацию "Усольехимпрома" раньше 2028 г

© Фото : пресс-служба Минприроды РоссииЗаместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетили территорию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетили территорию бывшего комбината Усольехимпром в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : пресс-служба Минприроды России
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетили территорию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ликвидацию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо закончить раньше запланированного срока - 2028 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
По информации пресс-службы вице-премьера, Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия "Усольехимпром".
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"Ожидается, что работы будут окончены в 2028 году. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить их раньше этого срока", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что завод по переработке извлечённых на площадке отходов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.
"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.
Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС. По завершению работ на промплощадке построят экотехнопарк "Восток" для переработки опасных отходов.
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