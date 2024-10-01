https://ria.ru/20241001/patrushev-1975752974.html

Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока

Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока - РИА Новости, 01.10.2024

Патрушев призвал ликвидировать "Усольехимпром" раньше планируемого срока

Ликвидацию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо закончить раньше запланированного срока - 2028 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:36

2024-10-01T15:36

2024-10-01T15:47

усолье-сибирское

иркутская область

россия

дмитрий патрушев

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ликвидацию бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области необходимо закончить раньше запланированного срока - 2028 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. По информации пресс-службы вице-премьера, Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия "Усольехимпром". "Ожидается, что работы будут окончены в 2028 году. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить их раньше этого срока", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что завод по переработке извлечённых на площадке отходов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. "Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия были пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода были накоплены емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС. По завершению работ на промплощадке построят экотехнопарк "Восток" для переработки опасных отходов.

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

https://ria.ru/20240808/patrushev-1964919856.html

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усолье-сибирское, иркутская область, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, экономика