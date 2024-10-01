https://ria.ru/20241001/park-1975806417.html

"Юнити Парк" Югры стал первым научно-технологическим центром в УрФО

"Юнити Парк" Югры стал первым научно-технологическим центром в УрФО - РИА Новости, 01.10.2024

"Юнити Парк" Югры стал первым научно-технологическим центром в УрФО

Ханты-Мансийский автономный округ первым в Уральском федеральном округе приступил к строительству инновационного научно-технологического центра, презентация... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:10

2024-10-01T19:10

2024-10-01T19:10

ханты-мансийский автономный округ

россия

сергей афанасьев

алексей забозлаев

роскачество

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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ первым в Уральском федеральном округе приступил к строительству инновационного научно-технологического центра, презентация масштабного проекта и его инвестиционного потенциала с участием представителей власти округа, директоров крупных российских компаний, сотрудников университетов и различных фондов состоялась в представительстве ХМАО в Москве. Инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" создаётся в Югре по поручению президента России Владимира Путина и согласно постановлению правительства РФ, подписанному в августе 2023 года. "Задача перед нами стоит очень серьёзная. Направления – разработка технологий энергетической безопасности, здоровьесбережения и качества жизни населения, передовые инженерные технологии и материалы для Крайнего Севера и Арктики. Работаем ещё над одним направлением - созданием инфраструктуры для работы беспилотников… и беспилотной транспортной системы", - сообщил первый заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев. "Юнити Парк" - первый в Уральском федеральном округе инновационный научно-технологический центр и единственный России центр, нацеленный на создание технологического суверенитета топливно-энергетического комплекса, подчеркнул в своём выступлении Забозлаев. По его словам, "уже разработаны тепловые карты, куда необходимо двигаться, первые согласования с компаниями ТЭК прошли". Из презентации следует, что центр будет занимать около 67 гектаров, причём почти 60 гектаров в черте города Сургута. На этих площадях разместится жилая и социальная инфраструктура, в том числе детсады, школы, медцентр, конгрессно-выставочный центр, многофункциональный офисный центр, отель и спортивные объекты. К 2030 году у "Юнити Парка" будет более 20 компаний-резидентов, также в показателях эффективности к этому году ожидается 200 поддержанных проектов научно-технологического развития, 35 патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, создание 11 уникальных научно-исследовательских комплексов и лабораторий. "Мы большое внимание уделим развитию инженерного предпринимательства и развитию молодых ученых, потому что больше акцент будем делать, конечно, на прикладную науку", - подчеркнул Забозлаев. Участники встречи смогли узнать детали проекта и получить ответы на все интересующие вопросы. Так, замгубернатора Сергей Афанасьев рассказал присутствующим о региональных мерах поддержки и инвестиционном климате Югры. Генеральный директор Фонда развития научно-технологического центра Инна Андреянова акцентировала внимание на уникальности проекта, потенциале развития выбранных направлений и о том, как будет развиваться образовательная составляющая центра. Генеральный директор управляющей компании "Юнити Парка" Ренат Бахтиев рассказал об его инфраструктуре и о том, какие сервисы предоставляются жителям и резидентам. В завершение встречи Инна Андреянова от лица "Юнити Парка" подписала два соглашения о сотрудничестве: с АНО "Роскачество" и нефтесервисной компанией ООО "Лабадванс".

https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951399545.html

https://ria.ru/20240906/nizhnevartovsk-1971076738.html

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россия, сергей афанасьев, алексей забозлаев, роскачество