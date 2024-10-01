https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975685248.html

В Керчи несколько человек попали в больницу после посещения кафе

В Керчи несколько человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 01.10.2024

В Керчи несколько человек попали в больницу после посещения кафе

Несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе, идет проверка, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:42

2024-10-01T11:42

2024-10-01T13:22

происшествия

здоровье - общество

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Несколько человек, в том числе дети, попали в инфекционное отделение больницы в Керчи после посещения кафе, идет проверка, сообщила РИА Новости начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова. Сигналы об ухудшении состояния здоровья посетителей кафе стали поступать 29 сентября, сообщили в Роспотребнадзоре. "Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование – что послужило обращению граждан в Керчи в инфекционное отделение. Интернет-кафе "Васаби" закрыто, были отобраны пробы на рабочих местах и обследуются сотрудники, материалы пока находятся в работе", - сказала Касьянова. Симптомы госпитализированных напоминают кишечное заболевание – боли в животе, рвота, диарея, у некоторых температура, рассказала она. Касьянова не стала называть число госпитализированных, отметив, что среди них есть взрослые и дети. Никто из попавших в инфекционное отделение не находится в тяжелом состоянии, сообщила представитель Роспотребнадзора, отметив, что отмечается улучшение состояния людей. В минздраве Крыма также не назвали число госпитализированных граждан.Прокуратура Республики Крым сообщила, что организовала проверку в связи с инцидентом. В сообщении ведомства отмечено, что несколько жителей Керчи обратились с жалобами и подозрением на отравление в ГБУЗ "Керченская больница Nº 1 имени Н.И. Пирогова". В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации продукции.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

керчь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)