https://ria.ru/20241001/otdykh-1975647320.html

Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях

Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях - РИА Новости, 01.10.2024

Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях

На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:04

2024-10-01T08:04

2024-10-01T08:04

общество

россия

ленинградская область

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников. Но при этом 90% из них оставались в городах", - сказал он журналистам. Володин отметил, что в России 39 055 детских лагерей, из них только 2 677 - стационарные загородные детские оздоровительные и палаточные лагеря, а 32 283, то есть 82,7% - лагеря дневного пребывания при школах. "В целом за последние 13 лет общее количество детских лагерей снизилось на четверть: с 52 024 в 2011 году до 39 055 в 2024. Еще один вопрос - стоимость отдыха. Средняя цена путевки в Московской и Ленинградской областях составляет 80 тысяч рублей за две недели", - заключил председатель Госдумы. На правительственном часе во вторник в ГД на тему детского отдыха будут подняты вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватка кадров в этой сфере и организация питания, рассказал также Володин. Во вторник в Госдуме пройдет правительственный час на тему организации отдыха и оздоровления детей, в котором примут участие представители Минтруда, Минпросвещение, Минздрава и Роспотребнадзора. "На правительственном часе будут подниматься вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватки кадров в этой сфере, вопросы организации питания", - сказал Володин. Председатель ГД считает, что необходимо принять рамочный закон об организации детского отдыха, так как в этом вопросе нужна система. "Считаем необходимым принять закон об организации летнего отдыха . Системы нет, надо эту систему создать. Рамочный закон необходим. Законы субъектов РФ нуждаются в совершенствовании", - также добавил он. Он отметил, что каждый регион сейчас решает вопросы организации детского отдыха самостоятельно.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975631493.html

https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html

https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html

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общество, россия, ленинградская область, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)