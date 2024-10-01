https://ria.ru/20241001/otdykh-1975647320.html
Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях
Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях - РИА Новости, 01.10.2024
Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях
На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:04
2024-10-01T08:04
2024-10-01T08:04
общество
россия
ленинградская область
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников. Но при этом 90% из них оставались в городах", - сказал он журналистам. Володин отметил, что в России 39 055 детских лагерей, из них только 2 677 - стационарные загородные детские оздоровительные и палаточные лагеря, а 32 283, то есть 82,7% - лагеря дневного пребывания при школах. "В целом за последние 13 лет общее количество детских лагерей снизилось на четверть: с 52 024 в 2011 году до 39 055 в 2024. Еще один вопрос - стоимость отдыха. Средняя цена путевки в Московской и Ленинградской областях составляет 80 тысяч рублей за две недели", - заключил председатель Госдумы. На правительственном часе во вторник в ГД на тему детского отдыха будут подняты вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватка кадров в этой сфере и организация питания, рассказал также Володин. Во вторник в Госдуме пройдет правительственный час на тему организации отдыха и оздоровления детей, в котором примут участие представители Минтруда, Минпросвещение, Минздрава и Роспотребнадзора. "На правительственном часе будут подниматься вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватки кадров в этой сфере, вопросы организации питания", - сказал Володин. Председатель ГД считает, что необходимо принять рамочный закон об организации детского отдыха, так как в этом вопросе нужна система. "Считаем необходимым принять закон об организации летнего отдыха . Системы нет, надо эту систему создать. Рамочный закон необходим. Законы субъектов РФ нуждаются в совершенствовании", - также добавил он. Он отметил, что каждый регион сейчас решает вопросы организации детского отдыха самостоятельно.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975631493.html
https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html
https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html
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общество, россия, ленинградская область, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Ленинградская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Володин рассказал об отдыхе в детских лагерях
Володин: отдыхом в лагерях охвачены 28% школьников, 90% оставались в городах
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников. Но при этом 90% из них оставались в городах", - сказал он журналистам.
Володин отметил, что в России
39 055 детских лагерей, из них только 2 677 - стационарные загородные детские оздоровительные и палаточные лагеря, а 32 283, то есть 82,7% - лагеря дневного пребывания при школах.
"В целом за последние 13 лет общее количество детских лагерей снизилось на четверть: с 52 024 в 2011 году до 39 055 в 2024. Еще один вопрос - стоимость отдыха. Средняя цена путевки в Московской и Ленинградской областях
составляет 80 тысяч рублей за две недели", - заключил председатель Госдумы.
На правительственном часе во вторник в ГД на тему детского отдыха будут подняты вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватка кадров в этой сфере и организация питания, рассказал также Володин.
Во вторник в Госдуме пройдет правительственный час на тему организации отдыха и оздоровления детей, в котором примут участие представители Минтруда, Минпросвещение, Минздрава и Роспотребнадзора
.
"На правительственном часе будут подниматься вопросы доступности детского летнего отдыха, причины снижения количества детских лагерей, причины дороговизны путевок, нехватки кадров в этой сфере, вопросы организации питания", - сказал Володин.
Председатель ГД считает, что необходимо принять рамочный закон об организации детского отдыха, так как в этом вопросе нужна система.
"Считаем необходимым принять закон об организации летнего отдыха . Системы нет, надо эту систему создать. Рамочный закон необходим. Законы субъектов РФ нуждаются в совершенствовании", - также добавил он.
Он отметил, что каждый регион сейчас решает вопросы организации детского отдыха самостоятельно.