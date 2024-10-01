https://ria.ru/20241001/oon-1975748490.html

В ООН прокомментировали ситуацию с принудительной мобилизацией на Украине

В ООН прокомментировали ситуацию с принудительной мобилизацией на Украине - РИА Новости, 01.10.2024

В ООН прокомментировали ситуацию с принудительной мобилизацией на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией вокруг принудительной мобилизации на Украине, заявила на брифинге РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:24

2024-10-01T15:24

2024-10-01T15:24

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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией вокруг принудительной мобилизации на Украине, заявила на брифинге глава миссии организации на Украине Даниэль Белл, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, почему принудительная мобилизация в ВСУ не была затронута в ее последнем докладе. Ранее во вторник УВКПЧ опубликовало свой периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. Там говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников. "Мобилизация и призыв на военную службу на Украине - очень актуальная и горячая тема. Наша команда отслеживает ситуацию, когда получает информацию о жестоком обращении и других проблемах во время мобилизации. Чего мы до сих пор не видели в этом контексте, так это случаев, приравниваемых к пыткам. Это не означает, что мы не отслеживаем ситуацию, мы знаем об этой проблеме", - ответила Белл. В сети широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240926/plennyy-1974744420.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973868248.html

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