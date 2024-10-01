Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН
УВКПЧ ООН: ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе
© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
"Мы серьезно обеспокоены эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и их возможностью ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и ее быстрого распространения на другие государства региона реальны", - сказала она.
Троссел добавила, что крупномасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан приведет только к еще большим страданиям.
"Последствия эскалации, вызванной ракетными обстрелами Йемена со стороны хуситов в направлении Израиля и ответными израильскими атаками, также вызывают глубокую тревогу", - подчеркнула представитель УВКПЧ.
С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.