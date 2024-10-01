https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html

Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН

Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН - РИА Новости, 01.10.2024

Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН

Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:53

2024-10-01T12:53

2024-10-01T12:53

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ливан

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хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел. "Мы серьезно обеспокоены эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и их возможностью ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и ее быстрого распространения на другие государства региона реальны", - сказала она. Троссел добавила, что крупномасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан приведет только к еще большим страданиям. "Последствия эскалации, вызванной ракетными обстрелами Йемена со стороны хуситов в направлении Израиля и ответными израильскими атаками, также вызывают глубокую тревогу", - подчеркнула представитель УВКПЧ. С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/livan-1975701638.html

https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html

https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

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ливан

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в мире, израиль, ливан, женева (город), хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024