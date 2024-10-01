Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html
Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН
Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН - РИА Новости, 01.10.2024
Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН
Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:53
2024-10-01T12:53
в мире
израиль
ливан
женева (город)
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975671693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140580cb972657f4aff1df47e4117d90.jpg
ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел. "Мы серьезно обеспокоены эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и их возможностью ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и ее быстрого распространения на другие государства региона реальны", - сказала она. Троссел добавила, что крупномасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан приведет только к еще большим страданиям. "Последствия эскалации, вызванной ракетными обстрелами Йемена со стороны хуситов в направлении Израиля и ответными израильскими атаками, также вызывают глубокую тревогу", - подчеркнула представитель УВКПЧ. С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/livan-1975701638.html
https://ria.ru/20241001/peskov-1975691937.html
https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html
израиль
ливан
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975671693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6150c83c5ecb6a9d43a85c14793bf9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, женева (город), хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Женева (город), Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе, заявили в ООН

УВКПЧ ООН: ситуация в Ливане может привести к гуманитарной катастрофе

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости. Существует реальная опасность того, что ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
"Мы серьезно обеспокоены эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и их возможностью ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и ее быстрого распространения на другие государства региона реальны", - сказала она.
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Израиле заявили, что масштабы операции в Ливане могут измениться
Вчера, 12:40
Троссел добавила, что крупномасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан приведет только к еще большим страданиям.
"Последствия эскалации, вызванной ракетными обстрелами Йемена со стороны хуситов в направлении Израиля и ответными израильскими атаками, также вызывают глубокую тревогу", - подчеркнула представитель УВКПЧ.
С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Россия осуждает удары Израиля по Сирии, заявил Песков
Вчера, 12:05
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Турция призвала СБ ООН принять меры из-за атаки Израиля на Ливан
Вчера, 12:52
 
В миреИзраильЛиванЖенева (город)ХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала