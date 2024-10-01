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ООН рассказала о пытках ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 01.10.2024
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11:04 01.10.2024 (обновлено: 11:34 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/oon-1975677014.html
ООН рассказала о пытках ВСУ российских военнопленных
ООН рассказала о пытках ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 01.10.2024
ООН рассказала о пытках ВСУ российских военнопленных
Подавляющее большинство случаев применения пыток украинскими военными в отношении российских военнопленных происходит в неофициальных местах содержания под... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:04
2024-10-01T11:34
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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство случаев применения пыток украинскими военными в отношении российских военнопленных происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время транзита в тюрьмы и СИЗО, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине."Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест", - сказано в документе.Из данных организации следует, что эти пытки обычно применялись передовыми подразделениями ВСУ или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР."Например, подвал в Покровске (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) и гараж на территории военного штаба в Краматорске... использовались для содержания под стражей военнопленных с марта по октябрь 2023 года. Из 33 (российских - ред.) военнопленных, которые сообщили, что содержались там, более половины сообщили, что подвергались жестоким избиениям и/или поражению электрическим током", - отмечается в докладе.В УВКПЧ ООН уточняют, что после официального заключения российские военнопленные содержались как минимум в 15 официальных учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины в специальных камерах, отделенных от гражданских заключенных."Условия содержания в СИЗО и лагерях для военнопленных в целом соответствовали нормам международного гуманитарного права с точки зрения размещения, питания, гигиены, медицинского лечения и контактов с внешним миром", - считают авторы доклада.Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975658906.html
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975503122.html
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вооруженные силы украины, оон, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, ООН, В мире, Украина
ООН рассказала о пытках ВСУ российских военнопленных

ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах и подвалах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство случаев применения пыток украинскими военными в отношении российских военнопленных происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время транзита в тюрьмы и СИЗО, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
"Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест", - сказано в документе.
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Из данных организации следует, что эти пытки обычно применялись передовыми подразделениями ВСУ или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.
"Например, подвал в Покровске (украинское название Красноармейска в ДНР - ред.) и гараж на территории военного штаба в Краматорске... использовались для содержания под стражей военнопленных с марта по октябрь 2023 года. Из 33 (российских - ред.) военнопленных, которые сообщили, что содержались там, более половины сообщили, что подвергались жестоким избиениям и/или поражению электрическим током", - отмечается в докладе.
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В УВКПЧ ООН уточняют, что после официального заключения российские военнопленные содержались как минимум в 15 официальных учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины в специальных камерах, отделенных от гражданских заключенных.
"Условия содержания в СИЗО и лагерях для военнопленных в целом соответствовали нормам международного гуманитарного права с точки зрения размещения, питания, гигиены, медицинского лечения и контактов с внешним миром", - считают авторы доклада.
Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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