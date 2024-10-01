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КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 01.10.2024
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20:38 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/obstrel-1975818158.html
КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле
КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 01.10.2024
КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что выпустил баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:38
2024-10-01T20:38
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что выпустил баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности в ходе атаки на Израиль. "Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий", - говорится в сообщении на сайте КСИР. В Иране пообещали позднее предоставить детали. Кроме того, КСИР сообщил, что атака проводится при одобрении Высшего совета национальной безопасности Ирана и генштаба ВС при поддержке иранской армии и министерства обороны.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле

КСИР выпустил ракеты по военным целям и объектам сферы безопасности в Израиле

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что выпустил баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности в ходе атаки на Израиль.
"Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий", - говорится в сообщении на сайте КСИР.
В Иране пообещали позднее предоставить детали.
Кроме того, КСИР сообщил, что атака проводится при одобрении Высшего совета национальной безопасности Ирана и генштаба ВС при поддержке иранской армии и министерства обороны.
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