https://ria.ru/20241001/obstrel-1975818158.html

КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле

КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 01.10.2024

КСИР сделал заявление о целях ракетного обстрела в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что выпустил баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:38

2024-10-01T20:38

2024-10-01T20:38

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что выпустил баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности в ходе атаки на Израиль. "Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий", - говорится в сообщении на сайте КСИР. В Иране пообещали позднее предоставить детали. Кроме того, КСИР сообщил, что атака проводится при одобрении Высшего совета национальной безопасности Ирана и генштаба ВС при поддержке иранской армии и министерства обороны.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024