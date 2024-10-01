https://ria.ru/20241001/obrazovanie-1975648043.html

В России слишком хорошее образование. Пора ухудшать

В России слишком хорошее образование. Пора ухудшать - РИА Новости, 01.10.2024

В России слишком хорошее образование. Пора ухудшать

В обществе кипит дискуссия о возможном сокращении сроков школьного обучения на год — да как кипит! В инфополе всплывают и громко лопаются старые добрые пузыри:... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:00

2024-10-01T08:00

2024-10-01T15:19

аналитика

россия

образование - общество

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В обществе кипит дискуссия о возможном сокращении сроков школьного обучения на год — да как кипит! В инфополе всплывают и громко лопаются старые добрые пузыри: "кухаркины дети", "рабам образование не нужно", "три класса церковно-приходской школы, а дальше работай до смерти". Самый большой и громкий пузырь — это, конечно, бессмертный слоган "Советское образование было лучшим в мире".Не хочется о грустном, но именно обладатели советских дипломов и аттестатов с легкостью совершили огромную историческую ошибку — дали развалить Советский Союз и пошли в прямое подчинение Западу, даже не удосужившись подумать, а так ли оно нам надо. Именно советская школа вырастила этих недалеких, сентиментальных, мелкобуржуазных ромашек, которые массово повелись на "джинсы и жвачку".Но если бы и не было этой ошибки, наше образование все равно пришлось бы менять, потому что стремительно и необратимо изменился мир вокруг. Реформы последних двух десятилетий принесли свои плоды: Россия обеспечила всем выпускникам школ равный и справедливый доступ к высшему образованию. В огромной части своей оно осталось бесплатным. В результате на сегодня наша страна — самая образованное государство в мире, нигде на душу населения нет такого количества дипломов.Но у этого мирового рекорда есть и своя обратная сторона. Уже несколько поколений наших детей с молоком матери впитали презрительное отношение к труду, причем оно совершенно не зависит от достатка семьи. Ничего не хотят делать и бедные, и богатые, и средний класс.Все желают просиживать штаны — на школьном стульчике, в университетской аудитории, а потом в офисном кресле. Ничего не делать — это модно, престижно, круто. Полгода ничего не делаешь, а потом едешь отдыхать — таков современный идеал.Немудрено, что идея учиться в школе на год меньше вызывает такое неистовое негодование. Ведь именно в школе оттачивается умение просиживания штанов, которое с годами превращается в настоящее искусство.Это видно еще с первых классов. Мамы, бабушки, няни встречают после уроков младших школьников, снимают с них ранцы, надевают курточки, шнуруют им ботинки. В каждом жесте — болезненная забота: ах, лишь бы деточка не перетрудилась, лишь бы не сделала лишнего движения. Упаси бог самому одеться и побежать с друзьями гулять — мамы с ума сойдут от страха.Подростков мы опекаем еще плотнее. Современному тинейджеру чрезвычайно трудно найти себе подработку — здесь опасно, здесь несовершеннолетнему нельзя, туда не ходи, сюда не ходи.Ну и как взрослеть, как развиваться в таких условиях? До 18 лет человек сидит за партой под гнетущим контролем педагогов и психологов. Потом перемещается в институт, где контроль не слабее, дальше идет в магистратуру, а потом ищет себя лет так до 40 — просто потому, что у него уже развилась выученная беспомощность. С ней, кстати, в одном флаконе всегда идут депрессии и неврозы.Рецепт от этих проблем прост: надо работать. Великие советские психиатры полагали труд главным и прекрасным стимулом к самосовершенствованию. В любой здоровой семье — опять-таки совершенно независимо от достатка — ребенок приучается к труду с детства.И да, совершенно нормально для школьника, который учится на двойки, пойти после восьмого или девятого класса в колледж и получить там рабочую специальность. В стране кадровый голод — по окончании колледжа его с руками оторвут работодатели. Именно так было устроено советское образование, которое нам выдают за образец. При Сталине обучение в старших классах и вузах было вообще платным.Мы демократизировали наше высшее образование до предела — а если честно, то до беспредела. Каждый год у нас выпускаются сотни тысяч психологов, переводчиков, юристов, гуру бухучета, мастеров гостиничных услуг и ресторанного бизнеса. Зачем нам столько переводчиков? Куда нам девать всех этих юристов? Зачем нужны дипломы для самых простых профессий?В 16 лет, окончив школу, я пошла по объявлению в библиотеку на Пушкинской площади — там требовался библиотекарь, меня взяли без проблем, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю своих коллег и умею грамотно расставить книги на полках.Сейчас такое невозможно: чтобы работать в библиотеке, нужен диплом библиотекаря. То есть нужно четыре года просиживать штаны (или юбку), чтобы освоить знания, которые раньше получались за несколько дней прямо в процессе работы.Будем честны: у нас развелось слишком много таких бессмысленных бумажек. Система вузов превратилась в гигантского левиафана, который работает не на пользу страны, а на собственное обеспечение.Высшее образование — по определению — не для всех, оно должно стать уделом по-настоящему одаренных людей. Вместе с тем трудовым профессиям должен быть возвращен их престиж. Этого можно было бы добиться, сократив на год среднюю школу и предложив ребятам богатый выбор колледжей, где они осваивали бы востребованные специальности.Качество школьного образования не ухудшится, если уменьшить программу обучения на год. Для этого достаточно просто убрать лишние предметы. Непонятно, например, зачем в течение нескольких лет проходить такую расплывчатую дисциплину, как обществознание. Бессмысленно выглядит изучение второго иностранного языка, который большинство забрасывает задолго до окончания школы.Давайте не будем растить из своих детей профессиональных лентяев, пусть они учатся учиться и трудиться. Нет ничего более полезного и приятного в мире, чем работа на благо общества. Впрочем, я уже слышу, как сюда галопом бегут профессиональные лентяи: сейчас они объяснят нам, что труд — для лохов, а настоящий хозяин жизни должен годами валяться на диване и шевелить рукой, только чтобы строчить комменты в интернете. И все это ему должно обеспечивать государство — а как иначе?

https://na.ria.ru/20240528/kolledzh-1948745925.html

https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html

https://sn.ria.ru/20230919/professiya-1897052236.html

https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html

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аналитика, россия, образование - общество