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Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
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16:54 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/nasilie-1975772856.html
Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник
Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник
В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:54
2024-10-01T16:54
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Речь идет о православном блогере Клауде Роммеле, добавляет источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста)". "Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в городском главке СК. В пресс-релизе не раскрываются персональные данные фигуранта. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о блогере Клауде Роммеле, который вел православный канал на одной из видеоплатформ.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник

Православный блогер из Петербурга обвиняется в насилии над 11-летней девочкой

© соцсети блогераКлауд Роммель
Клауд Роммель - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© соцсети блогера
Клауд Роммель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Речь идет о православном блогере Клауде Роммеле, добавляет источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста)".
"Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в городском главке СК.
В пресс-релизе не раскрываются персональные данные фигуранта. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о блогере Клауде Роммеле, который вел православный канал на одной из видеоплатформ.
 
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