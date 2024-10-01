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Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник

Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024

Православного блогера обвинили в насилии над ребенком, сообщил источник

В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:54

2024-10-01T16:54

2024-10-01T16:54

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Речь идет о православном блогере Клауде Роммеле, добавляет источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Следствием установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста)". "Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в городском главке СК. В пресс-релизе не раскрываются персональные данные фигуранта. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о блогере Клауде Роммеле, который вел православный канал на одной из видеоплатформ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия