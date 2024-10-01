https://ria.ru/20241001/naemnik-1975702876.html

В ДНР заочно осудили наемника из Финляндии, воевавшего за ВСУ

В ДНР заочно осудили наемника из Финляндии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

В ДНР заочно осудили наемника из Финляндии, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Финляндии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:50

2024-10-01T12:50

2024-10-01T12:50

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россия

финляндия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Финляндии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Финляндской Республики Рику Аримы. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с марта 2022 по декабрь 2023 года Арима в составе батальона "Интернационального легиона обороны Украины" принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,5 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Ариму к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, финляндия, вооруженные силы украины