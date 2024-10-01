https://ria.ru/20241001/mustafaev-1975726226.html
Мустафаева назначили послом Азербайджана в России
Мустафаева назначили послом Азербайджана в России - РИА Новости, 01.10.2024
Мустафаева назначили послом Азербайджана в России
Рахман Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, следует из распоряжения президента Азербайджана... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:18
2024-10-01T14:18
2024-10-01T14:18
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БАКУ, 1 окт – РИА Новости. Рахман Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, следует из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алиева. Двадцать третьего сентября с этой должности был отозван Полад Бюльбюль оглы, избранный депутатом парламента Азербайджана. Послом этой страны в Москве он проработал с апреля 2006 года.
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азербайджан, москва, ильхам алиев, полад бюльбюль оглы, россия
Азербайджан, Москва, Ильхам Алиев, Полад Бюльбюль оглы, Россия
Мустафаева назначили послом Азербайджана в России
Мустафаева назначили чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России