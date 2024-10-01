https://ria.ru/20241001/mustafaev-1975726226.html

Мустафаева назначили послом Азербайджана в России

Мустафаева назначили послом Азербайджана в России - РИА Новости, 01.10.2024

Мустафаева назначили послом Азербайджана в России

Рахман Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, следует из распоряжения президента Азербайджана... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:18

2024-10-01T14:18

2024-10-01T14:18

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полад бюльбюль оглы

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БАКУ, 1 окт – РИА Новости. Рахман Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, следует из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алиева. Двадцать третьего сентября с этой должности был отозван Полад Бюльбюль оглы, избранный депутатом парламента Азербайджана. Послом этой страны в Москве он проработал с апреля 2006 года.

https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html

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