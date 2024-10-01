Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал о будущем электромобилей - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/musk-1975796460.html
Маск рассказал о будущем электромобилей
Маск рассказал о будущем электромобилей - РИА Новости, 01.10.2024
Маск рассказал о будущем электромобилей
Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:32
2024-10-01T18:32
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
toyota corolla
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. "Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html
пало-альто
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, toyota corolla, технологии
Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla, Технологии
Маск рассказал о будущем электромобилей

Маск: почти весь транспорт в будущем перейдет на электричество

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск.
"Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Маск сделал заявление о будущем человечества
11 июля, 13:01
 
Пало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsToyota CorollaТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала