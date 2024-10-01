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Маск рассказал о будущем электромобилей
Маск рассказал о будущем электромобилей - РИА Новости, 01.10.2024
Маск рассказал о будущем электромобилей
Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:32
2024-10-01T18:32
2024-10-01T18:32
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. "Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, toyota corolla, технологии
Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla, Технологии
Маск рассказал о будущем электромобилей
Маск: почти весь транспорт в будущем перейдет на электричество