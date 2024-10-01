https://ria.ru/20241001/musk-1975796460.html

Маск рассказал о будущем электромобилей

Маск рассказал о будущем электромобилей - РИА Новости, 01.10.2024

Маск рассказал о будущем электромобилей

Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:32

2024-10-01T18:32

2024-10-01T18:32

пало-альто

остин

техас

илон маск

tesla motors

toyota corolla

технологии

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. "Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

пало-альто

остин

техас

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пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, toyota corolla, технологии