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Мурашко призвал сформировать "моду" на многодетную семью - РИА Новости, 01.10.2024
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14:56 01.10.2024 (обновлено: 15:40 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/murashko-1975739606.html
Мурашко призвал сформировать "моду" на многодетную семью
Мурашко призвал сформировать "моду" на многодетную семью - РИА Новости, 01.10.2024
Мурашко призвал сформировать "моду" на многодетную семью
Перед государством стоит задача сформировать "моду" на многодетную семью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:56
2024-10-01T15:40
общество
россия
михаил мурашко
мать и дитя
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Перед государством стоит задача сформировать "моду" на многодетную семью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2024 году, объявленном годом семьи, перед нами стоят ключевые задачи по укреплению репродуктивного здоровья граждан, формированию "моды" на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержки многодетных и многопоколенных семей", - сказал Мурашко в видеообращении к участникам XXV юбилейного всероссийского научно-образовательного форума "Мать и дитя". Он подчеркнул, что государство стремится создать безопасные и комфортные условия для оказания медицинской помощи женщинам и детям как вам в амбулаторных, так и стационарных условиях.
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общество, россия, михаил мурашко, мать и дитя, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Мать и дитя, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Мурашко призвал сформировать "моду" на многодетную семью

Мурашко: перед государством стоит задача сформировать моду на многодетную семью

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоГорожане отдыхают в парке
Горожане отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Горожане отдыхают в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Перед государством стоит задача сформировать "моду" на многодетную семью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В 2024 году, объявленном годом семьи, перед нами стоят ключевые задачи по укреплению репродуктивного здоровья граждан, формированию "моды" на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержки многодетных и многопоколенных семей", - сказал Мурашко в видеообращении к участникам XXV юбилейного всероссийского научно-образовательного форума "Мать и дитя".
Он подчеркнул, что государство стремится создать безопасные и комфортные условия для оказания медицинской помощи женщинам и детям как вам в амбулаторных, так и стационарных условиях.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоМать и дитяСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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