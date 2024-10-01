https://ria.ru/20241001/motivatsiya-1975787849.html

Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей

Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей - РИА Новости, 01.10.2024

Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей

Единственной реальной мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни граждан, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:45

2024-10-01T17:45

2024-10-01T17:45

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

семья

дети

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ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 1 окт - РИА Новости. Единственной реальной мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни граждан, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пора перестать думать лишь о том, что человека надо мотивировать родить. Мотивировать родить можно только тем, чтобы улучшить условия его жизни. Всё остальное не работает. И решение будет принимать он сам, а не мы с вами за него в стенах Государственной думы", - сказал Слуцкий на Всероссийском практикуме для депутатов ЛДПР. Парламентарий добавил, что неравенство оказывает влияние на демографию. "Пока не решим вопрос с неравенством, не выйдем из демографического кризиса. Хотел бы обратиться к коллегам по Госдуме: нам не надо делать одиозных заявлений, они раз и навсегда должны уйти в прошлое. Нам не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать… Вы только раздражаете и злите. Лучше давайте вместе займемся проблемами неравенства", - отметил он. Слуцкий добавил, что решение данного вопроса существенно влияет на решение завести детей. Он уточнил, что, планируя рождение ребенка, люди смотрят, как живут в соседних регионах или семьях, как организована система образования, как организована медицина, культура и спорт для детей, и задают себе вопрос: "а что я смогу дать своему ребёнку?" По его словам, нужно не только родить, но и достойно воспитать ребенка.

https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

https://ria.ru/20240603/zakonoproekt-1950090444.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, семья, дети