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Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей - РИА Новости, 01.10.2024
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17:45 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/motivatsiya-1975787849.html
Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей
Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей - РИА Новости, 01.10.2024
Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей
Единственной реальной мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни граждан, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:45
2024-10-01T17:45
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
семья
дети
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ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 1 окт - РИА Новости. Единственной реальной мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни граждан, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Пора перестать думать лишь о том, что человека надо мотивировать родить. Мотивировать родить можно только тем, чтобы улучшить условия его жизни. Всё остальное не работает. И решение будет принимать он сам, а не мы с вами за него в стенах Государственной думы", - сказал Слуцкий на Всероссийском практикуме для депутатов ЛДПР. Парламентарий добавил, что неравенство оказывает влияние на демографию. "Пока не решим вопрос с неравенством, не выйдем из демографического кризиса. Хотел бы обратиться к коллегам по Госдуме: нам не надо делать одиозных заявлений, они раз и навсегда должны уйти в прошлое. Нам не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать… Вы только раздражаете и злите. Лучше давайте вместе займемся проблемами неравенства", - отметил он. Слуцкий добавил, что решение данного вопроса существенно влияет на решение завести детей. Он уточнил, что, планируя рождение ребенка, люди смотрят, как живут в соседних регионах или семьях, как организована система образования, как организована медицина, культура и спорт для детей, и задают себе вопрос: "а что я смогу дать своему ребёнку?" По его словам, нужно не только родить, но и достойно воспитать ребенка.
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, семья, дети
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Семья, Дети
Слуцкий назвал мотивацию для рождения детей

Слуцкий назвал улучшение условий жизни реальной мотивацией для рождения детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 1 окт - РИА Новости. Единственной реальной мотивацией для рождения детей является улучшение условий жизни граждан, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Пора перестать думать лишь о том, что человека надо мотивировать родить. Мотивировать родить можно только тем, чтобы улучшить условия его жизни. Всё остальное не работает. И решение будет принимать он сам, а не мы с вами за него в стенах Государственной думы", - сказал Слуцкий на Всероссийском практикуме для депутатов ЛДПР.
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Парламентарий добавил, что неравенство оказывает влияние на демографию.
"Пока не решим вопрос с неравенством, не выйдем из демографического кризиса. Хотел бы обратиться к коллегам по Госдуме: нам не надо делать одиозных заявлений, они раз и навсегда должны уйти в прошлое. Нам не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать… Вы только раздражаете и злите. Лучше давайте вместе займемся проблемами неравенства", - отметил он.
Слуцкий добавил, что решение данного вопроса существенно влияет на решение завести детей. Он уточнил, что, планируя рождение ребенка, люди смотрят, как живут в соседних регионах или семьях, как организована система образования, как организована медицина, культура и спорт для детей, и задают себе вопрос: "а что я смогу дать своему ребёнку?"
По его словам, нужно не только родить, но и достойно воспитать ребенка.
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФСемьяДети
 
 
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