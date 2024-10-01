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На северо-востоке Москвы загорелось кафе - РИА Новости, 01.10.2024
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18:02 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/moskva-1975792209.html
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
На северо-востоке Москвы загорелось кафе - РИА Новости, 01.10.2024
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:02
2024-10-01T18:02
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на северо-востоке столицы. В 17.04 в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в кафе на Складочной улице. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в здании, предварительная площадь пожара 30 квадратных метров. Людей в здании нет... Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействован 21 человек и шесть единиц техники.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось кафе

На Складочной улице в Москве загорелось кафе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на северо-востоке столицы. В 17.04 в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в кафе на Складочной улице. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в здании, предварительная площадь пожара 30 квадратных метров. Людей в здании нет... Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействован 21 человек и шесть единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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