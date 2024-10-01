https://ria.ru/20241001/moskva-1975792209.html

На северо-востоке Москвы загорелось кафе

На северо-востоке Москвы загорелось кафе - РИА Новости, 01.10.2024

На северо-востоке Москвы загорелось кафе

Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:02

2024-10-01T18:02

2024-10-01T18:02

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на северо-востоке столицы. В 17.04 в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в кафе на Складочной улице. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в здании, предварительная площадь пожара 30 квадратных метров. Людей в здании нет... Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействован 21 человек и шесть единиц техники.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)