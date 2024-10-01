https://ria.ru/20241001/moskva-1975792209.html
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
На северо-востоке Москвы загорелось кафе - РИА Новости, 01.10.2024
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:02
2024-10-01T18:02
2024-10-01T18:02
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кафе загорелось на площади 30 квадратных метров на Складочной улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на северо-востоке столицы. В 17.04 в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в кафе на Складочной улице. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в здании, предварительная площадь пожара 30 квадратных метров. Людей в здании нет... Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействован 21 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240616/pozhar-1953195346.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
На Складочной улице в Москве загорелось кафе