https://ria.ru/20241001/moskva-1975672747.html

"День Бренда 2024" пройдет в Москве 4 октября

"День Бренда 2024" пройдет в Москве 4 октября - РИА Новости, 01.10.2024

"День Бренда 2024" пройдет в Москве 4 октября

Бизнес-конференция "День Бренда 2024" пройдет в столице 4 октября, участниками станут топ-менеджеры и директора индустрии рекламы и маркетинга, регистрация... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:40

2024-10-01T10:40

2024-10-01T10:40

москва

александр лебедев

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Бизнес-конференция "День Бренда 2024" пройдет в столице 4 октября, участниками станут топ-менеджеры и директора индустрии рекламы и маркетинга, регистрация открыта, сообщает пресс-служба сетевого издания AdIndex.ru.Тема конференции в этом году — "День Бренда 2024": время нового маркетинга".На конференции участники смогут обсудить актуальные темы индустрии рекламы и маркетинга. На мероприятии можно будет обменяться опытом и наладить деловые связи.Среди участников: исполнительный директор "Русбренд" Алексей Поповичев,генеральный директор сейлз-хаус "Эверест" Владимир Бабков, директор по маркетингу ФСК Александр Лебедев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, вице-президент по маркетингу и доставке "Вкусно — и точка" Дарья Назаркина,президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров и другие.В 2024 году "День Бренда" расширяется как в контентной составляющей, так и в количестве приглашенных экспертов и спикеров. В рамках мероприятия запущен дополнительный формат контента — "День Бренда Плюс", который будет доступен только в онлайн-версии конференции.Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, 36, строение 33 ("Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк").

https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, александр лебедев